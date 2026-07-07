Bombameglepetés, megint csökkent az infláció Magyarországon

2026 júniusban a fogyasztói árak átlagosan 1,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Májushoz képest átlagosan nem változtak az árak.

12 hónap alatt, 2025. júniushoz viszonyítva

Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,4 százalékkal csökkent), ezen belül a burgonyáé 7,6, a büféáruké és az eszpresszókávéé 6,5-6,5, a cukorka, mézé 6,0, a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 5,9, az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,6 százalékkal nőtt.

A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 26,9, a vaj, vajkrémé 12,9, a sertéshúsé 10,9, a sajté 9,1, a tejé 7,7, a tartósított hústalan ételeké 7,3 és a száraztésztáé 6,7 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 4,0 százalékkal drágultak, ezen belül a teherszállítás 18,6, a színház 17,6, a külföldi üdülés 11,7, a postai szolgáltatások 9,6, a járműjavítás, -karbantartás 8,0, a testápolási szolgáltatások 7,3, a sport, múzeumi belépők 6,8, az egészségügyi szolgáltatások 6,3 és a belföldi üdülés 4,2 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 3,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 3,8 százalékkal.

A háztartási energiáért 2,3, ezen belül a vezetékes gázért 7,5 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,3 százalékkal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,9 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,4, a konyha- és egyéb bútorok 5,1, a szobabútorok 3,5 és a használt személygépkocsik 2,6 százalékkal többe kerültek, míg a motorkerékpárok ára stagnált. A gyógyszer, gyógyáruk 2,5, a járműüzemanyagok 1,6 százalékkal drágultak.

1 hónap alatt, 2026. májushoz viszonyítva:

A fogyasztói árak átlagosan stagnáltak.

Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5 százalékkal), ezen belül a friss hazai és déligyümölcs 4,1, a hal 1,4, a halkonzerv és a száraztészta 1,3-1,3, a tartósított gyümölcs 0,8, a csokoládé, kakaó 0,7 százalékkal többe, a friss zöldség 8,1, a tojás 2,4, a vaj, vajkrém 2,0, a burgonya 1,8, a cukor 1,5, a péksütemények 1,2 százalékkal kevesebbe kerültek.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,3 százalékkal nőtt, ezen belül a teherszállítás 3,2, a belföldi üdülés 2,3, a sport és múzeumi belépők 1,1, a külföldi üdülés 0,6 százalékkal többe, az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 4,3 százalékkal kevesebbe került.

A háztartási energia ára 0,4 százalékkal növekedett, ezen belül a vezetékes gázé 1,0 százalékkal, az elektromos energiáé és a távfűtésé stagnált.

A szeszes italok, dohányáruk ára 0,1 százalékkal mérséklődött, ezen belül a dohányáruké 0,1 százalékkal nőtt, a szeszes italoké 0,5 százalékkal csökkent.

A járműüzemanyagok ára stagnált, míg a ruházkodási cikkek 0,4 százalékkal többe kerültek.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) júniusi Inflációs jelentésében csökkentette drasztikusan, 3,8 százalékról 1,8 százalékra az idei inflációs várakozását. Erről bővebben itt olvashatnak:

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A változékony tételektől (élelmiszerárak, üzemanyagárak) szűrt maginfláció éves alapon stagnált, májushoz képest júniusban is 2 százalékon alakult.

A nyugdíjas fogyasztóiár-index májushoz képest éves alapon csökkent, 1,4 százalék volt júniusban.

Részletes elemzéssel a júniusi infláció kapcsán hamarosan jelentkezünk majd.