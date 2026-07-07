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Makró Infláció Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Bombameglepetés, megint csökkent az infláció Magyarországon

mfor.hu

A fogyasztói árak átlagosan 1,7 százalékkal haladták meg az előző év azonos hónapi értékeket.

2026 júniusban a fogyasztói árak átlagosan 1,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Májushoz képest átlagosan nem változtak az árak.

12 hónap alatt, 2025. júniushoz viszonyítva

  • Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,4 százalékkal csökkent), ezen belül a burgonyáé 7,6, a büféáruké és az eszpresszókávéé 6,5-6,5, a cukorka, mézé 6,0, a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 5,9, az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,6 százalékkal nőtt.
  • A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 26,9, a vaj, vajkrémé 12,9, a sertéshúsé 10,9, a sajté 9,1, a tejé 7,7, a tartósított hústalan ételeké 7,3 és a száraztésztáé 6,7 százalékkal mérséklődött.
  • A szolgáltatások 4,0 százalékkal drágultak, ezen belül a teherszállítás 18,6, a színház 17,6, a külföldi üdülés 11,7, a postai szolgáltatások 9,6, a járműjavítás, -karbantartás 8,0, a testápolási szolgáltatások 7,3, a sport, múzeumi belépők 6,8, az egészségügyi szolgáltatások 6,3 és a belföldi üdülés 4,2 százalékkal.
  • A szeszes italok, dohányáruk ára 3,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 3,8 százalékkal.
  • A háztartási energiáért 2,3, ezen belül a vezetékes gázért 7,5 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,3 százalékkal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,9 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,4, a konyha- és egyéb bútorok 5,1, a szobabútorok 3,5 és a használt személygépkocsik 2,6 százalékkal többe kerültek, míg a motorkerékpárok ára stagnált. A gyógyszer, gyógyáruk 2,5, a járműüzemanyagok 1,6 százalékkal drágultak.

1 hónap alatt, 2026. májushoz viszonyítva:

  • A fogyasztói árak átlagosan stagnáltak.
  • Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5 százalékkal), ezen belül a friss hazai és déligyümölcs 4,1, a hal 1,4, a halkonzerv és a száraztészta 1,3-1,3, a tartósított gyümölcs 0,8, a csokoládé, kakaó 0,7 százalékkal többe, a friss zöldség 8,1, a tojás 2,4, a vaj, vajkrém 2,0, a burgonya 1,8, a cukor 1,5, a péksütemények 1,2 százalékkal kevesebbe kerültek.
  • A szolgáltatások ára átlagosan 0,3 százalékkal nőtt, ezen belül a teherszállítás 3,2, a belföldi üdülés 2,3, a sport és múzeumi belépők 1,1, a külföldi üdülés 0,6 százalékkal többe, az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 4,3 százalékkal kevesebbe került.
  • A háztartási energia ára 0,4 százalékkal növekedett, ezen belül a vezetékes gázé 1,0 százalékkal, az elektromos energiáé és a távfűtésé stagnált.
  • A szeszes italok, dohányáruk ára 0,1 százalékkal mérséklődött, ezen belül a dohányáruké 0,1 százalékkal nőtt, a szeszes italoké 0,5 százalékkal csökkent.
  • A járműüzemanyagok ára stagnált, míg a ruházkodási cikkek 0,4 százalékkal többe kerültek.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) júniusi Inflációs jelentésében csökkentette drasztikusan, 3,8 százalékról 1,8 százalékra az idei inflációs várakozását. Erről bővebben itt olvashatnak:

A változékony tételektől (élelmiszerárak, üzemanyagárak) szűrt maginfláció éves alapon stagnált, májushoz képest júniusban is 2 százalékon alakult.

A nyugdíjas fogyasztóiár-index májushoz képest éves alapon csökkent, 1,4 százalék volt júniusban.

Részletes elemzéssel a júniusi infláció kapcsán hamarosan jelentkezünk majd.

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