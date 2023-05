Borkai Zsolt jachtos ügyvédjének még tart a party: közel milliárdot hoztak a kaszinók

Nagyon úgy tűnik, hogy 2022-ben is megérte kaszinótulajdonosnak lenni Magyarországon. A kaszinókoncessziókat négy társaság birtokolja:

a Treff-Klub Kft., mely a győri, a miskolci és a pécsi egység tulajdonosa,

az MSZ Kaszinó Kft., mely a debreceni és a nyíregyházi egységekért felel,

a Las Vegas Casino Zrt. az öt budapesti kaszinó tulajdonosa,

a Casino Sopronhoz pedig a soproni egység köthető.

A győri, a pécsi és a miskolci kaszinó konkrétan a Casino Win csoporthoz tartozik, a cégek tulajdonosa a Borkai-ügyből ismert Rákosfalvy Zoltán győri ügyvéd a Treff-Klub Kft.-én keresztül. Egyelőre a győri kaszinóért felelős Casino Win Kft. és a végső tulajdonos Treff-Klub Kft. tavalyi beszámolója lett elérhető, de utóbbiból már a miskolci és a pécsi kaszinó eredményeire is lehet következtetni.

A győri kaszinó árbevétele rekordot döntött: 2,5 milliárd forintot könyvelhettek el a 2021-es 1,8 milliárd forint után. Az eddigi rekord a 2020-as 2,3 milliárd forint volt. A Casino Win Kft. így végül 189,5 millió forint nyereséggel zárt 2022-ben, de ez messze nem rekord. Ez 2021-ben 167,8 millió forint volt, ellenben 2020-ban a 400 millió forintot is meghaladta. A korábbi évek sikereit is felhasználva most úgy döntöttek, hogy a nyereséget is meghaladó osztalékot szavaznak meg: 458 millió forintot. A végső tulajdonos Treff-Klub Kft. tavalyi beszámólójából pedig kiderült: 209 millió forint nyereséggel zártak, az osztalék pedig 933 millió forint.

Az intézkedések egyik nyertese a kaszinóipar (fotó: pixabay)

A szexbotrányba és korrupciógyanús ügyekbe keveredett és lemondott Borkai Zsolt győri polgármester és a győri önkormányzat korábbi ügyvédje, Rákosfalvy Zoltán tehát 933 millió forint kaszinós-osztaléknak örülhet. Pedig Rákosfalvyról - aki közös szexvideón szerepelt Borkai Zsolttal - az utóbbi években sok minden kiderült, de az Orbán-kormány ennek ellenére nála hagyta a három kaszinót. Mindössze annyi történt vele, hogy még 2019-ben lemondott tagságáról az úszószövetség elnökségében.

A győri kaszinónak ugyanakkor van egy kisvárdai leágazása is. A kaszinós cégeknek Kruppa Zsolt az ügyvezetője, aki például a kisvárdai TFK-IMPEX PLUSZ Kft. ügyvezetője is. Ennek a cégnek pedig Sesztákné Berecz Marianna az egyik tulajdonosa, aki pedig a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselőjének, Seszták Miklósnak a felesége. A napi.hu pedig még 2019-ben írta meg, hogy hivatalban lévő fideszes önkormányzati képviselőnek, a kisvárdai Zámbó Istvánnak kell elküldeni az önéletrajzát annak, aki a győri kaszinóban szeretne dolgozni.

Az igazi nagy kaszinós-pénzek persze Budapesten keletkeznek, de a Las Vegas Casino Zrt. tavalyi beszámolóját még nem publikálták. Az idén januárban derült ki, hogy Habony Árpád 2022 októberében bejegyzett cége, a 100 millió forintos alaptőkével létrehozott ENTER-TNMNT Invest Zrt. a cégbírósági bejegyzés szerint megjelent a Garancsi Istvánhoz köthető Garinvest Projekt Zrt.-ben, Habony cége 32,94 százalékos tulajdonos lett. A Garinvest birtokolja az öt budapesti kaszinót (Sofitel, Corvin, Atlantis, Tropicana, Atrium) és a vegas.hu, vipcasino.hu online platformokat üzemeltető Las Vegas Casino-csoportot. Korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt Garancsi társa hasonló konstrukcióban, azonban ő honvédelmi minisztere kinevezése után lemondott céges érdekeltségeiről.

Szintén érdekesség, hogy a választások előtt nagyon sürgős volt 2056-ig meghosszabbítani a 2024-ben lejáró koncessziókat a budapesti kaszinók esetében, ugyanakkor a szintén 2024 nyarán lejáró debreceni és nyíregyházi koncessziókat még most sem hosszabbították meg, pedig alig egy év múlva lejárnak.