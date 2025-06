Bős-Nagymaros: mégis megépülhet a vízlépcső? Megállapodás készülődik a háttérben

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Szőcs Gábor a piaci lehetőségekről is beszélt.

Kapcsolódó cikk Ezek az energetikai befektetések lehetnek nyerők Szőcs Gábor a piaci lehetőségekről is beszélt.

A Népszava szerint Az Orbán-kabinet most elsősorban Fico-kormánnyal fenntartott jó kapcsolat érdekében hajlana a további magyar érdekeket feladó kompromisszumra, egyfajta megbékélési ajándékként, és egyben cserealapként bizonyos brüsszeli alkukban.

A Népszava szerint felmerült az is, hogy a magyar fél mégis megépítené a nagymarosi vízlépcsőt, lehetővé téve, hogy az erőműrendszert csúcsra járatásos üzemmódban működtessék.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!