Bosszankodhatnak az Aldi, a Lidl és a Penny vásárlói

Megállhat a több hónapja tartó áresés? Erre jutott egyebek mellett a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk legfrissebb Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérése.

A Penny, a Lidl, és az Aldi boltjaiban október végén összességében csak minimális árcsökkenést tapasztaltak a legfrissebb Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérés készítői, a mutató mostanra 1 százalékon belülre került – azaz minden jel arra utal, hogy hamarosan akár meg is torpanhat a több hónapja tartó áresés. Mint írták, az üzletekben október végén 12 166 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 12 245 forinttal, amely 0,6 százalékos árcsökkenésnek felelt meg.

A portál szerint az előző havi adathoz képest jelentősen, több mint 11 százalékkal emelkedett a burgonya ára, ez elsősorban a szezonalitásnak, valamint egy kifutó akciónak köszönhető, míg a tojás esetében több hónapos tendencia után kezdett ismét emelkedni a termék ára, itt a korábbi járványok, valamint a visszatérő madárinfluenza is szerepet játszott az árak alakulásában. A lista másik végén, a leginkább árcsökkenő termékek közé ezúttal az alma, a banán, és a saját márkás ásványvizek tartoztak az átlagárak alapján.

Összességében az egy évvel korábbi állapothoz képest 8 százalékkal került többe a bevásárlás a diszkontokban, míg az év eleji szinthez képest gyakorlatilag azonosak voltak az árak.

Most a vállalatvezetők küldtek negatív jelzést a kormánynak

A száz hazai feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetőjének megkérdezésén alapuló index a szeptemberinél alacsonyabb lett.

Hernádi Zsolt okosba épít stadiont az Újpestnek

Éppen egy olyan telket választottak, ami a Mol-vezérhez köthető.

Visszavetné a gazdaság élénkülését a reklámadó, az érintettek egyeztetnének

Az MRSZ a korábbi eredményes tárgyalások tapasztalatai alapján számít az érintett döntéshozókkal a konstruktív egyeztetések mielőbbi létrejöttében. A Reklámszövetség javaslatát – a sajtó számára kiadott közleményt megelőzően– a módosítót benyújtó miniszterelnök-helyettesnek és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak eljuttatott levelében kezdeményezte. 

Fontos adatok jönnek a héten, Nagy Márton is izgulhat

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több adatot is közöl, ismerteti az ipar és a kiskereskedelem teljesítményét, valamint a lakásépítések alakulását.

Nemcsak nézett, hanem evett is már Munkácsyt?

Party service régen is létezett, csak nem így hívták. Hiszen valaki – valakik – sütöttek-főztek a Kiváló Dolgozó cím átadása utáni koccintásra, érkeztek több napra politikusok, akiket etetni-itatni kellett, ötven éve is jöttek több napra vendégségbe tudományos és kulturális delegációk. Ma egy-egy szakmai rendezvény sikerének kulcskérdése a party service, amely több mint egyszerű – vagy akár kifinomult – vendéglátás. Az új követelmények sokkal összetettebbé tették e műfajt. Az ágazat egyik kiemelkedő hazai szereplőjével, a Budapest Party Service tulajdonos-igazgatójával, Semsei Rudolffal a friss trendekről beszélgettünk.

Vészjósló döntést postáztak Brüsszelnek

Negatívra rontotta az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody's.

Ezért ugrott meg a dízel ára

De mitől lőtt ki a gázolaj ára? Utánanéztünk

A hétvégén ugyan mérséklődnek az üzemanyagok árai, ám a gázolaj az elmúlt napokban így is nagyon sokat drágult. Történt mindez annak ellenére, hogy az olaj ára a héten már csökkent. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő ezúttal is az okoknak járt utána.

Rálicitált a 14. havi nyugdíjra egy ellenzéki párt

A DK azt állítja, hogy baloldali nyugdíjprogramja a 14. havi nyugdíjnál is nagyobb nyugdíjemelést adna minden időskorúnak.

Faképnél hagyta a cseh gazdaság a magyart

Miközben a magyar GDP lényegében stagnál, a cseh 2,7 százalékkal növekszik.

Sokkolta a kereskedőket a kormány váratlan bejelentése

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

