Botrányban érintett figurát vett maga mellé az Orbán-kormány brüsszeli embere

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosa több mint egy évvel a bizottság felállása után felvett maga mellé egy kommunikációs tanácsadót – írja a Politico brüsszeli hírlevele.

A posztot Karolina Tomaszewska, a lengyel Jog és Igazságosság Párt (PiS) európai parlamenti frakciójának volt asszisztense tölti majd be.

Várhelyi személyét számos támadás érte a magyar kormány uniós ügyekben tanúsított magatartása, illetve a „brüsszeli magyar kémügyként” elhíresült botrányban játszott állítólagos szerepe miatt, Ursula von der Leyent pedig korábban többször is felszólították, hogy váljon meg a magyar biztostól.

Tomaszewska hozzá lehet szokva az ilyen helyzetekhez, mivel őt pedig a lengyel sajtóban támadták azzal, hogy posztját csak azért kapta, mert Jan Maria Tomaszewski PiS-vezető unokatestvérének lánya.