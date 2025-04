Bőven eshetne még az üzemanyagok ára

Egy héttel korábbi elemzésünkben arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a jelenlegi olajárakat tekintve bőven lenne tér a nagykereskedelmi ár csökkentésére. Igaz, az Mfor Üzemanyagár-figyelő arra is rámutatott, hogy jellemzően mindig van bizonyos fokú késleltetés, aminek számos oka lehet.

Egy visszafogott mosoly azért belefér tankoláskor

Fotó: Depositphotos

Ezek közül az egyik, hogy a finomítók, nagykereskedők és kiskereskedők még a korábbi, magasabb áron beszerzett olajból dolgoznak, így először azt használják úgymond fel, emiatt pedig csak késleltetve érzékelhető az olcsóbb olaj hatása. Más kérdés, hogy az olajárak emelkedése esetén az sokkal gyorsabban szokott beépülni. Egy másik fontos ok, hogy az autósok által fizetendő kiskereskedelmi ár nagyobb hányadát az adók – jövedéki adó, általános forgalmi adó (áfa), kiskereskedelmi különadó – teszik ki, amelyek ellenben nem csökkentek az olajárral együtt. Ezek között ráadásul van olyan, amely fix összegű, tehát ha történesen a nagykereskedők ingyen adnák az üzemanyagot, a kutakon akkor is fizetni kellene. De természetesen az olajvállalatok nem adják ingyen a termékeiket, hiszen a nyersolaj ára mellett a finomítói díjakat, a logisztikai költségeket és az árrésüket ráteszik az eladott üzemanyagokra.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ha a korábbi olajárakat forintosítanánk, akkor a mostani szint esetén 550 forint alatti benzinár adódna. Nem véletlenül kezdtük úgy a cikkünket, hogy bőven lenne tér a további árcsökkentésre. Igaz, ez legalább elkezdődött, hiszen előbb hétközben, majd szombaton is komolyabb lépést tett a Mol ezen árszint felé.

Bár heti elemzésünk középpontjában rendre a nemzetközi kitekintés áll, az adatgyűjtés időpontja miatt ezúttal a Weekly Oil Bulletin adatai kevésbé relevánsak. Ennek hátterében az áll, hogy egyes államokban már a hét elején elkezdték a kereskedők olcsóbban adni az üzemanyagokat, más országokban pedig az adatfelvétel időpontjában még nem vágták az árakat, így most a szokásosnál kevésbé mozogtak együtt az uniós jegyzések.

Ha régiós összevetésben nézzük a benzin árát, akkor azt látjuk, hogy itthon kicsit gyorsabban léptek a kutak, így eggyel több olyan ország lett, ahol a magyarországinál magasabb átlagárat mértek.

A dízel esetén ugyanakkor hiába csökkent a hazai ár, az európai sorrendben nem változott a helyzetünk. Így ezúttal is 12 olyan ország van a rangsorban, ahol az átlagár alacsonyabb, mint a hazai.

Nemcsak az uniós, de a régiós rangsorban is ugyanott maradtak az árak ennél az üzemanyagfajtánál, mint egy héttel korábban. Így most is csak Ausztriában és Szlovéniában kell többet fizetni a gázolajért, mint nálunk.

A vámháború továbbra is nyomás alatt tartja az árakat

Az olajárak pénteken ugyan stabilak voltak, de heti összehasonlításban így is áresést láthattunk. Ennek hátterében az Egyesült Államok és Kína között kirobbant kereskedelmi háború miatti befektetői aggodalmak állnak. Pénteken az Európában irányadó Brent fajta 63-64 dollár között mozgott. Így heti szinten nagyjából 3 százalékos esést láthattunk. A normál árfolyammozgáshoz képest ez is jelentős, de ha ehhez hozzátesszük, hogy az elmúlt két hétben bőven 10 százalék feletti mértékben zuhant a tőzsdei jegyzés, akkor még inkább érthető, hogy a hazai kutaknál látott kevesebb mint 4 százalékos árcsökkenést miért gondoljuk visszafogottnak.

A tőzsdékhez képest ugyan mérsékelt volt az olaj mozgása, így is komoly csapkodás volt a piacokon. A Brent hordónkénti ára ezen a héten 60 dollár alá is süllyedt, ami 2021 februárja óta a legalacsonyabb érték.

Az amerikai vámok, illetve az arra adott kínai válaszlépések komoly bizonytalanságot hoztak, a befektetők ugyanis egyre inkább lassabb növekedéssel számolnak, a globális recesszió kockázata érdemben megugrott. Ráadásul úgy tűnik, a két fél napról napra egymásra licitál. Kína pénteken jelentette be, hogy szombattól 125 százalékos vámot vet ki az amerikai árukra, miután Donald Trump amerikai elnök csütörtökön 145 százalékra emelte a Kínával szembeni vámokat. Igaz, az jó hír volt, hogy Trump szerdán több ország esetén 90 napra felfüggesztette a kiegyenlítő vámokat és a behozott termékek után az Egyesült Államokban egyelőre csak a 10 százalékos alapvámot kell majd megfizetni.

Ugyanakkor szakértők szerint a világ két legnagyobb gazdasága közötti hosszan tartó vita valószínűleg visszaveti a globális kereskedelmet, megzavarja a logisztikai folyamatokat, ez pedig hatással lesz a gazdasági növekedésre és végső soron csökkenti az olaj iránti keresletet.

Ráadásul nemcsak a kereslet visszaesése van hatással a folyamatokra, de az OPEC-országok is a vártnál jóval nagyobb mértékű kitermelésnövelést jelentettek be. Így korrekció ugyan lehetséges az elmúlt hetek áresése után, trendfordulóra nem számítanak az olajárnál az elemzők.

Mindez azt jelenti, hogy az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a jövő héten tovább fog folytatódni az árak csökkenése, és – ha nem lesz akár az olaj-, akár a devizapiacon éles fordulat, akkor – a benzin ára elérheti az 580-as szintet, míg a gázolaj néhány forinttal lehet ennél drágább.

