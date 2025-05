Bővítenék a komáromi buszgyárat is a kínaik, a kormány gyorsan a segítségükre sietett

Mintegy százmilliárd forint értékű beruházást jelentett be a BYD kínai autógyártó, amelynek keretében a cég a magyar fővárosba telepíti az európai vállalati és fejlesztési központját – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 15-én Budapesten. A tárcavezető a jelentős beruházás újabb részleteit azok után ismertette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Wang Chuanfu, a BYD elnök-vezérigazgatója sajtótájékoztatón jelentették be a megállapodás részleteit.

Még nem biztos, hogy a BYD bővíti a komáromi buszgyárát, a kormány viszont már nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánított egy nagy méretű komáromi ingatlant – írja a Telex. Ezzel könnyebbé válik az építkezés is. A döntés a május 14-i Magyar Közlönyben jelent meg. A beépíthetőség mértéke maximum 60 százalék lehet, a legmagasabb épület pedig 17,5 méter. A telek a BYD komáromi buszgyára mellett van. A lap megkeresésére a BYD azt írta, a cég folyamatosan vizsgálja a további bővítés lehetőségeit, „a kérdéses komáromi terület kiemelt beruházási területté nyilvánítása is ezt a célt szolgálhatja.”

