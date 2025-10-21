Bővült Orbán Viktor kormánybiztosainak köre

Magyarország 2030-ra el kívánja érni, hogy a hazai villamosenergia-igényeket akár teljes egészében belföldön megtermelt árammal legyen képes kiszolgálni. Ennek egyik alapfeltétele a kimagasló napelemes kapacitások jóvoltából már adott, de bővíteni kell hozzá a tárolói képességeket is. A magyar villamosenergia-rendszer kulcskérdése tehát a tárolás, amelyet a kormány súlyának megfelelően kiemelten kezel. Czepek Gábor ezért nevezték ki a villamosenergia-tárolási kapacitás bővítésért felelős kormánybiztossá. Az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese új megbízatásának részeként elkészíti és a kormány elé viszi a kapcsolódó program tervezetét.

Hazánkban idén őszre már több mint 9 gigawatt megújuló beépített teljesítmény állt rendelkezésre. Világelsők vagyunk a naperőművek 25 százalékos arányával az áramtermelésben. A tiszta energiaforrások még hatékonyabb kiaknázásához fokozni kell az energiatárolási képességeket. A munka megkezdődött: idén már négyszeresére nőtt a hazai akkumulátoros tárolók összes kapacitása.

Czepek Gábor a kinevezésről szóló, ma megjelent kormányhatározat szerint a jelenlegi helyzet és lehetőségek áttekintése, a nemzetközi technológiák feltérképezése alapján kialakítja a villamosenergia-tárolási képesség fejlesztését elősegítő kormányzati program tervezetét. Kiemelten foglalkozik a lakossági áramtárolás kérdéseivel, kapcsolatot tart az iparági szereplőkkel. A kormánybiztos elkészíti a feladatköréhez kapcsolódó kormány-előterjesztéseket.

Az időjárásfüggő zöldenergia a kereslethez jobban igazodó módon hasznosítható, ha a megtermelt áramot legalább néhány órára félre tudjuk tenni. A kiegyensúlyozottabb felhasználás erősíti a hazai ellátás biztonságát és Magyarország energiaszuverenitását.