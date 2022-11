Brazíliának áll a zászló Katarban?

November 20-án, vasárnap a Katar-Ecuador mérkőzéssel kezdődik a 2022-es labdarúgó-világbajnokság, majd ezt a találkozót még további hatvanhárom összecsapás követi négy hét alatt; a döntőre december 18-án kerül sor.

A világbajnoki győzelemre az oddsok alapján jelenleg az ötszörös győztes brazilok a legesélyesebbek (4,60-as odds), és a Neymarral, Vinícius Júniorral, Gabriel Jesusszal, Casemiróval Katarba érkező Selecao keret valóban alkalmasnak tűnik arra, hogy 2002 után újra csúcsra érjen Brazília nemzeti együttese - áll a Szerencsejáték Zrt. közleményében.

Itt lesz a 2022-es katari futball vb nyitóünnepsége és az első mérkőzés. Fotó: Depositphotos Itt lesz a 2022-es katari futball vb nyitóünnepsége és az első mérkőzés. Fotó: Depositphotos

Egy másik dél-amerikai csapat, Argentína (6,00) is a nagy esélyesek közé tartozik, tekintve azt is, hogy Messiék 2019 nyara óta veretlenek tétmeccsen, és tavaly Brazíliában nyerték meg a Copa Américát.

A top 10 esélyes listájára a két dél-amerikai gigász mellett csak európai csapatok kerültek: a címvédő Franciaország (6,50), az Eb-döntős Anglia (8,25), a tavalyi kontinenstornán négy közé jutó Spanyolország (8,50), a legutóbbi vb-n már a csoportkörben kieső Németország (10,00), a 15 meccs óta veretlen Hollandia (12,00), a Cristiano Ronaldóval érkező Portugália (13,50), a 2018-ban bronzérmes Belgium (15,00) és a múlt évi Eb-n elődöntős, de világbajnokságon negyeddöntőnél tovább még sosem jutó Dánia (26,00) alkotja a névsort. Ezek után az nem meglepő, hogy a győztes kontinensre vonatkozó fogadási eseményen Európa nyereményszorzója a legalacsonyabb (1,33), megelőzve Dél-Amerikát (2,90) – más kontinensről érkező vb-győztes óriási meglepetésnek számítana.

Ami a csoportküzdelmeket illeti, érdemes kiemelten figyelni az E jelű négyesre, hiszen itt szerepel Spanyolország és Németország is, azaz a top 6 favorit közül kettő. A csoportgyőzelemre a dél-európai ország számít esélyesebbnek a nyereményszorzókat tekintve, de az a kimenetel, hogy Luis Enrique válogatottja megnyeri az összes csoportmeccsét, 3,50-es oddsot ér a vb-rajt előtt egy héttel.

Az előzetes erősorrend első tizenkét helyezettje közül Belgium, Dánia, Hollandia, Horvátország és Portugália korábban sosem nyert világbajnokságot, ahogy a mezőnyből rajtuk kívül még húsz csapat így van ezzel.

Ha valaki arra számít, hogy a katari torna győztese első alkalommal nyer vb-t, tétjének háromszorosát is megnyerheti a Tippmixen és a Tippmixprón.

Hány gól lesz a vb-n? Hány piros lap lesz a vb-n? Hány sárga lap lesz a vb-n? Ki lesz a gólkirály? Utóbbi fogadási lehetőségek is elérhetőek már a Tippmix és a Tippmixpro kínálatában, az egyes mérkőzésekhez pedig minden eddiginél több fogadási lehetőség fog kapcsolódni a meccsek kezdése előtt, majd élőben is.

Természetesen az outright típusú fogadási lehetőségek között is érdemes szemezgetni a Tippmix és a Tippmixpro kínálatában, hiszen a végső győztesre, a csoportgyőztesekre, a csoportból való továbbjutásra, a negyeddöntőbe, elődöntőbe és döntőbe jutásra is lehet fogadni, valamint akár arra is, hogy egyes csapatok hány gólt szereznek a vb-n, valamint megnyerik-e az összes csoportmeccsüket.