Brüsszel adományként fogja kiosztani az oltóanyagot a szegényebb országoknak

Az EU korábban hasonló megállapodást kötött a francia tulajdonban lévő Sanofi és a brit-svéd érdekeltségű AstraZeneca gyógyszergyártó társasággal mintegy 300 millió adag oltóanyag felvásárlására. Az unió végrehajtó testülete az amerikai Johnson & Johnson cég tulajdonában lévő Janssen Pharmaceuticával is folytat tárgyalásokat.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta: a testület más oltóanyaggyártókkal is folytat tárgyalásokat, hogy megtalálják azt a technológiát, amely mindenki számára védelmet biztosít. "A gyógyszeripari vállalatokkal folytatott megbeszélések minden egyes fordulója közelebb visz minket ahhoz, hogy legyőzzük a vírust" - fogalmazott.

A brüsszeli testület csütörtökön lezárta a céggel folytatott tájékozódó jellegű megbeszéléseket. Amennyiben a felek által tervezett keretszerződés létrejön, az lehetővé fogja tenni, hogy valamennyi uniós tagállam megvegye az oltóanyagot, továbbá azt is, hogy az alacsonyabb és közepes jövedelmű országok azt adományként kaphassák meg.

