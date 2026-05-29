RENDKÍVÜLI
4p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Európai Unió Magyar Péter Ursula von der Leyen

Brüsszel döntött: Magyarország hozzájut a több éve jegelt 16,4 milliárd euróhoz

mfor.hu

Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be.

Április 12-én egyértelművé vált, hogy a magyar emberek az ügyeiket a kezükbe vették, visszatérnek Európa szívébe – kezdte Magyar Péterrel közös sajtótájékoztatóját Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke.

Nem vágunk le sarkokat, minden témával foglalkozni fogunk, hogy a magyar emberek jobban éljenek. Hosszú tárgyalásokon vagyunk túl, először a strukturális reformokat beszéltük át, amelyek a korrupció elleni harcban nagyon fontos – hangsúlyozta von der Leyen. Hozzátéve: megállapodtak a korrupcióelleni architektúráról Magyarország – amint arról beszámoltunk – csatlakozik az Európai Unió Ügyészségéhez, valamint új jogköröket kap az Integritás Hatóság. Az EB elnöke  a közbeszerzési reformokról is tárgyaltak, amelyek fontosak a helyreállítási források felszabadításához.

Évek óta várt bejelentést tett Magyar Péter és Ursula von der Leyen
Évek óta várt bejelentést tett Magyar Péter és Ursula von der Leyen
Fotó: YouTube

Ursula von der Leyen szerint hetek óta keresték a támogatható beruházásokat Magyar Péterrel és kormányával együtt, amelyek megfelelnek a helyreállítási alap céljainak, köztük az RRF-ből finanszírozottt energetikai projekteket. Arra jutottak, hogy a kohéziós források is elérhetővé válnak, miután megállapodtak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) esetében fennálló összeférhetetlenségi vitában is.

Ezzel 2 milliárd euró szabadulhat fel a kohéziós keretből, valamint az Erasmus-programba is visszatérhetnek a magyar diákok, ha a szükséges jogszabályokat elfogadják.

A szót átvevő Magyar Péter kijelentette, hogy most 16,4 milliárd euró válik elérhetővé, azaz jelenlegi árfolyamon közel 6 ezer milliárd forint, ami az éves költségvetés körülbelül 13 százaléka.

Ebből a kormányfő tájékoztatása szerint

  • 4,4 milliárd eurónyi kohéziós forrás jut majd a magyar vállalkozások fejlesztésére
  • 600 millió euró energetikai hálózatfejlesztéshez, amely segíti a napenergia elterjedését
  • 2 milliárd euróval több juthat majd az oktatás fejlesztésére
  • 2 milliárd eurót vasúti és más közlekedési beruházásokra lehet fordítani, így például új HÉV-kocsik beszerzésére

Magyar Péter szerint a korrupcióellenes intézkedések, így a Nemzeti Vagyonvédelmi és -visszaszerzési Hivatal fellálítása, valamint az Integritás Hatóság jogköreinek megerősítése és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás elég volt az uniós források felszabadításához. Még az Európai Bizottság által elvártnál is szigorúbb korrupcióellenes intézkedéseket fogadtak el – jelentette ki a kormányfő, hozzátéve, még a vagyonnyilatkozatok esetében is szigorúbb intézkedéseket vállaltak, megemlítve Rogán Antal korábbi progandaminiszter feltalálói bevételeit.

A bejelentésre a forint tovább erősődött, az euróval szembeni árfolyama a 354-es szint alá ment:

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Újságírói kérdésre Ursula von der Leyen és Magyar Péter is határozottan kijelentették, hogy a most felszabadítandó forrásokról szóló politikai megállapodás teljesen független az Ukrajnával kapcsolatos ügyekkel.

A migrációs paktumról is egyeztettek, de még nem állapodtak meg. Minden tagállamnak azonos feltételrendszert kell alkalmaznia – mutatott rá Ursula von der Leyen.

Megszűnik az MCC

Lesz egy átmeneti időszak az egyetemeket felügyelő közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál (kekva), mert több ezek közül kórházakat is felügyel. Ez az időszak augusztus 21-ig tart majd, ezután megszüntetjük a kekvákat, amelyek kórházakat nem felügyelnek – jelentette ki Magyar Péter.

Majd elmondta, hogy ezután az állam veszi át ezeket az intézményeket. A kormányfő azt is kiemelte, az a fő probléma, hogy állami vagyon került teljesen ellenőrizhetetlen helyekre, sokszor „fideszes oligarchák” közelébe. Egyúttal jelezte, hogy az MCC-t is megszüntetik.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Megsínylette a magyar gazdaság a Barátság-kőolajvezeték év eleji leállása

Megsínylette a magyar gazdaság a Barátság kőolajvezeték év eleji leállását

A KSH szerint több mint 1 milliárd euróval csökkent hazánk külkereskedelmi többlete áprilisban.

Marad a védett ár, de csökken a piaci is

Marad a védett ár, de csökken a piaci is

Tovább szűkül a hazai védett kiskereskedelmi árak, és a valódi nagykereskedelmi ár közötti különbség holnaptól. A benzin 12 forinttal, míg a gázolaj 11 forinttal kerül majd kevesebbe. 

Külkereskedelem

Kevesebbet exportálunk, többet importálunk – nagyot romlott a külker mérleg

Áprilisban 104 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 4,9 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 10 százalékal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Bár maradt még némi aktívum, összesen 104 millió euró, de éves összehasonlításban 1045 millió euróval romlott a magyar gazdaság nettó külgazdasági teljesítménye.

KP_KJ

Ki ölte meg a focit? Kele János a BL-döntőről, a NER-ről és az elszámolásról

Kinek kellene nyernie a szombati BL-döntőt Budapesten? Találkozik-e a lelátón Orbán Viktor és Magyar Péter? Csődbe megy a fél NB1? Kinek és mivel kell elszámolnia a magyar sportra elköltött ezermilliárdokból? Kele Jánossal beszélgettünk a Klasszis Podcast legújabb adásában.

Lendületet vett a forint, már 354 alatt is járt az euró

Lendületet vett a forint, már 354 alatt is járt az euró

Mindhárom fő devizával szemben erősödött a forint csütörtökön, legnagyobb mértékben a dollárral szemben. 

Élőben kérdezhet a vagyonadóról a szakértőtől – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

Élőben kérdezhet a vagyonadóról a szakértőtől – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A Magyar Csabával, a Crystal Worldwide vezérigazgatójával való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Készüljön: bitang nagy fordulat várja holnap a benzinkutakon

Készüljön: bitang nagy fordulat várja holnap a benzinkutakon

Várja ki a pénteket, ha megteheti, nagy változás közeleg!

Főleg a budapesti turizmust viselte meg az iráni háború

Főleg Budapestet viselte meg az iráni háború a turizmusban

Kedvezőtlen adatok érkeztek a turizmus ágazatból: a csökkenés teljes egészében a külföldi vendégforgalomhoz kötődött.

A Magyar-kormány nem örül majd ennek: rossz hír érkezett a dolgozókról

A Magyar-kormány nem örül majd ennek: rossz hír érkezett a dolgozókról

A friss számok nem olyan kedvezőek az egy évvel ezelőttihez viszonyítva. 

Felemás hónapot zárt a turizmus áprilisban

Felemás hónapot zárt a turizmus áprilisban

A külföldi vendégek száma 5,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,0 százalékkal csökkent.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG