Brüsszel döntött: Magyarország hozzájut a több éve jegelt 16,4 milliárd euróhoz

Április 12-én egyértelművé vált, hogy a magyar emberek az ügyeiket a kezükbe vették, visszatérnek Európa szívébe – kezdte Magyar Péterrel közös sajtótájékoztatóját Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke.

Nem vágunk le sarkokat, minden témával foglalkozni fogunk, hogy a magyar emberek jobban éljenek. Hosszú tárgyalásokon vagyunk túl, először a strukturális reformokat beszéltük át, amelyek a korrupció elleni harcban nagyon fontos – hangsúlyozta von der Leyen. Hozzátéve: megállapodtak a korrupcióelleni architektúráról Magyarország – amint arról beszámoltunk – csatlakozik az Európai Unió Ügyészségéhez, valamint új jogköröket kap az Integritás Hatóság. Az EB elnöke a közbeszerzési reformokról is tárgyaltak, amelyek fontosak a helyreállítási források felszabadításához.

Évek óta várt bejelentést tett Magyar Péter és Ursula von der Leyen

Fotó: YouTube

Ursula von der Leyen szerint hetek óta keresték a támogatható beruházásokat Magyar Péterrel és kormányával együtt, amelyek megfelelnek a helyreállítási alap céljainak, köztük az RRF-ből finanszírozottt energetikai projekteket. Arra jutottak, hogy a kohéziós források is elérhetővé válnak, miután megállapodtak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) esetében fennálló összeférhetetlenségi vitában is.

Ezzel 2 milliárd euró szabadulhat fel a kohéziós keretből, valamint az Erasmus-programba is visszatérhetnek a magyar diákok, ha a szükséges jogszabályokat elfogadják.

A szót átvevő Magyar Péter kijelentette, hogy most 16,4 milliárd euró válik elérhetővé, azaz jelenlegi árfolyamon közel 6 ezer milliárd forint, ami az éves költségvetés körülbelül 13 százaléka.

Ebből a kormányfő tájékoztatása szerint

4,4 milliárd eurónyi kohéziós forrás jut majd a magyar vállalkozások fejlesztésére

600 millió euró energetikai hálózatfejlesztéshez, amely segíti a napenergia elterjedését

2 milliárd euróval több juthat majd az oktatás fejlesztésére

2 milliárd eurót vasúti és más közlekedési beruházásokra lehet fordítani, így például új HÉV-kocsik beszerzésére

Magyar Péter szerint a korrupcióellenes intézkedések, így a Nemzeti Vagyonvédelmi és -visszaszerzési Hivatal fellálítása, valamint az Integritás Hatóság jogköreinek megerősítése és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás elég volt az uniós források felszabadításához. Még az Európai Bizottság által elvártnál is szigorúbb korrupcióellenes intézkedéseket fogadtak el – jelentette ki a kormányfő, hozzátéve, még a vagyonnyilatkozatok esetében is szigorúbb intézkedéseket vállaltak, megemlítve Rogán Antal korábbi progandaminiszter feltalálói bevételeit.

A bejelentésre a forint tovább erősődött, az euróval szembeni árfolyama a 354-es szint alá ment:

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Újságírói kérdésre Ursula von der Leyen és Magyar Péter is határozottan kijelentették, hogy a most felszabadítandó forrásokról szóló politikai megállapodás teljesen független az Ukrajnával kapcsolatos ügyekkel.

A migrációs paktumról is egyeztettek, de még nem állapodtak meg. Minden tagállamnak azonos feltételrendszert kell alkalmaznia – mutatott rá Ursula von der Leyen.

Megszűnik az MCC

Lesz egy átmeneti időszak az egyetemeket felügyelő közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál (kekva), mert több ezek közül kórházakat is felügyel. Ez az időszak augusztus 21-ig tart majd, ezután megszüntetjük a kekvákat, amelyek kórházakat nem felügyelnek – jelentette ki Magyar Péter.

Majd elmondta, hogy ezután az állam veszi át ezeket az intézményeket. A kormányfő azt is kiemelte, az a fő probléma, hogy állami vagyon került teljesen ellenőrizhetetlen helyekre, sokszor „fideszes oligarchák” közelébe. Egyúttal jelezte, hogy az MCC-t is megszüntetik.