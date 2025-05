Brüsszel egyeztetne Trumppal

Április elején Trump magas pótvámokat vetett ki számos országra és az EU-ra is, de röviddel ezután 90 napra 10 százalékos alapvámra csökkentette azokat. Ezen felül 25 százalékos amerikai vámok vonatkoznak az autókra, valamint az acél- és alumíniumtermékekre. Brüsszel becslései szerint a vámok körülbelül 370 milliárd euró értékű európai árut érintenek. Az amerikai elnök januárban történt hivatalba lépése óta a vámokat gazdasági politikájának központi elemévé tette, azzal a céllal, hogy a külföldi vállalatokat rákényszerítse termelésük áthelyezésére az Egyesült Államokba. (MTI)

„Az Európai Bizottság továbbra is teljes mértékben elkötelezett az EU és az Egyesült Államok közötti megállapodás elérése érdekében tett konstruktív és célzott erőfeszítések mellett” – fogalmazott Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszterrel és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel hétfőn este folytatott megbeszélését követően az X közösségi média platformon közzétett bejegyzésében Maros Sefcovic, az Európai Bizottság kereskedelmi és gazdasági biztonságért felelős biztosa. Hozzátette, hogy Brüsszel továbbra is folyamatos kapcsolatban marad Washingtonnal.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!