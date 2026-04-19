Brüsszel is beszámolt a budapesti tárgyalásokról a befagyasztott pénzekről

A hivatalba lépő magyar kormánnyal Budapesten folytatott technikai találkozók lehetőséget kínáltak megbeszélésekre arról, miként lehet továbblépni és valódi eredményeket elérni a Magyarországnak szánt, korrupció és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott európai uniós források felszabadítása érdekében – közölte az Európai Bizottság vasárnap.

A brüsszeli testület emlékeztetett: a delegáció április 17-én és 18-án, azt követően tárgyalt Budapesten, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök-jelölt kapcsolatba léptek egymással, és elkötelezték magukat a sürgős kérdések megbeszélésének megkezdése mellett.

A találkozók korai lehetőséget kínáltak a gyakorlati egyeztetésekre arról, hogyan lehet továbblépni és valódi előrelépést elérni a Magyarországnak szánt, korrupció és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében. A munka folytatódni fog – tette hozzá közleményében az Európai Bizottság.

Az uniós végrehajtó testület csütörtökön jelentette be, hogy delegációja Budapestre utazik azzal a céllal, hogy mielőbb tárgyalások kezdődjenek a legfontosabb uniós ügyekben. Több kérdésben sürgető az előrelépés, legyen szó az ukrajnai hitelről vagy a helyreállítási forrásokról – mondták. Az előzetes tárgyalások célja, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, azonnal lehessen cselekedni – tették hozzá.

(MTI)