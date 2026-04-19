Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Makró Európai Unió Magyar Péter Ursula von der Leyen

Brüsszel is beszámolt a budapesti tárgyalásokról a befagyasztott pénzekről

Sürgető lenne az előrelépés.

A hivatalba lépő magyar kormánnyal Budapesten folytatott technikai találkozók lehetőséget kínáltak megbeszélésekre arról, miként lehet továbblépni és valódi eredményeket elérni a Magyarországnak szánt, korrupció és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott európai uniós források felszabadítása érdekében – közölte az Európai Bizottság vasárnap.

A brüsszeli testület emlékeztetett: a delegáció április 17-én és 18-án, azt követően tárgyalt Budapesten, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök-jelölt kapcsolatba léptek egymással, és elkötelezték magukat a sürgős kérdések megbeszélésének megkezdése mellett.

A találkozók korai lehetőséget kínáltak a gyakorlati egyeztetésekre arról, hogyan lehet továbblépni és valódi előrelépést elérni a Magyarországnak szánt, korrupció és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében. A munka folytatódni fog – tette hozzá közleményében az Európai Bizottság.

Az uniós végrehajtó testület csütörtökön jelentette be, hogy delegációja Budapestre utazik azzal a céllal, hogy mielőbb tárgyalások kezdődjenek a legfontosabb uniós ügyekben. Több kérdésben sürgető az előrelépés, legyen szó az ukrajnai hitelről vagy a helyreállítási forrásokról – mondták. Az előzetes tárgyalások célja, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, azonnal lehessen cselekedni – tették hozzá.

(MTI)

Magyar Péter: nem könyöradomány az uniós pénz – ő is tárgyalt a brüsszeli küldöttséggel

Viszont uniós pénz nélkül nem lehet beindítani a gazdaságot.

Közel százmilliárd forint érkezhet Magyarországra a kormányváltás nyomán az uniós pénzeken túl is

Újraindulhatnak a Norvég Alap támogatásai..

Újraindulhatnak a Norvég Alap támogatásai..

„Nem könnyű a megállapodás” – a NIS-bizniszről egyeztetett Hernádi Zsolt Belgrádban

Szerbiának „vörös vonalai” vannak az ügyben.

Eszetlen mennyiségű olaj tűnt el a piacról

500 millió hordó 50 nap alatt.

Hatalmasat ment a tőzsde a Tisza győzelmének farvizén

Csak a Mol részvényesei szomorkodhattak.

Marad az olcsó benzin, bár vészesen fogynak a tartalékok

A kormányváltás után is maradhat az üzemanyagok hatósági ára, derült ki Magyar Péter csütörtöki bejelentéséből. Ugyanakkor az Mfor Üzemanyagár-figyelő számításai szerint a tartalékok apadása miatt ennek fenntartása tartósan csak akkor lehetséges, ha a nyersolaj és a finomított termékek tőzsdei ára érdemi csökkenést mutat a következő hetekben.

Végre zuhan az olaj- és a gázár a nagy bejelentés hatására

Donald Trump bejelentette a globális energiaellátásban kulcsszerepet játszó Hormuzi-szoros megnyitását. 

Már az új parlamentre hagyta az Orbán-kormány a védett ár megszavazását

A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról szerdai ülésén, az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki Facebook-bejegyzésében.

Brüsszel szerint nincs üzemanyaghiány

Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép-üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára – jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben pénteken.

Egyből felköthetik a gatyájukat Magyar Péterék

A hitelminősítők várhatóan csak ősszel vizsgálják felül Magyarország adósságbesorolását, amelynek alakulásában az európai uniós pénzek felszabadítása döntő tényező lehet – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. pénteken.

