Brüsszel most megmutatja, mit tud? Akár már kedden jöhet a nagy bejelentés

Az eddig, akár 110 százalékos szintről 40 százalékra csökkenhetnek az Indiába exportált, az Európai Unióban gyártott autókra kivetett vámok a két fél tárgyalás alatt álló szabadkereskedelmi megállapodása nyomán.

A Reuters forrásai szerint az indiai kormány beleegyezett abba, hogy azonnali hatállyal csökkentse egyes, 15 ezer eurónál (jelen árfolyamon nagyjából 5,7 millió forintnál) magasabb áron importált modellek vámját. Ez később tovább csökkenne 10 százalékra. Első körben évi 200 ezer autóra vonatkozna a könnyítés, de az elektromos autókat az első öt éves periódusban kivonnák az egyezmény hatálya alól.

A megállapodást akár már kedden is bejelenthetik.

India az eladások számát tekintve a világ harmadik legnagyobb autópiaca, de a kormány eddig nagyon erőteljesen védte a helyi gyártókat, 70, illetve 110 százalékos vámot kivetve a behozott autókra. Az európai márkák jelenleg kevesebb mint 4 százalékos részesedéssel rendelkeznek az évi 4,4 millió eladott autós indiai piacon.