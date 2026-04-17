Brüsszel szerint nincs üzemanyaghiány

Az uniós bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva a szóvivő közölte: az uniós tagállamok finomítói az uniós repülőgépüzemanyag-fogyasztás körülbelül 70 százalékát képesek fedezni, a fennmaradó mennyiséget importból lehet pótolni.

Amennyiben a Hormuzi-szorost érintő helyzet folytatódik, az Európai Bizottság megkezdi a felkészülést a repülőgép-üzemanyagokkal kapcsolatos esetleges összehangolt fellépés megindítására. A testület tisztában van azzal, hogy a piacok szűkösek, de egyelőre nem áll fenn a veszélye annak, hogy az EU teljesen kifogy repülőgép-üzemanyagból, ugyanis jelentős készletek állnak rendelkezésre Európán belül is – mondta.

Az Európai Unió a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, jelenleg érintetlen vésztartalékkal is rendelkezik, amelyeket szükség esetén a piac felszabadíthat – hívta fel a figyelmet.

Az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, de egyelőre nem látja jelét annak, hogy rendszerszintű üzemanyaghiány alakulna ki, ami széles körű járattörlésekhez vezetne az Európai Unióban – tette hozzá válaszában az uniós szóvivő.

