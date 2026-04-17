Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Brüsszel szerint nincs üzemanyaghiány

Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép-üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára – jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben pénteken.

Az uniós bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva a szóvivő közölte: az uniós tagállamok finomítói az uniós repülőgépüzemanyag-fogyasztás körülbelül 70 százalékát képesek fedezni, a fennmaradó mennyiséget importból lehet pótolni.

Amennyiben a Hormuzi-szorost érintő helyzet folytatódik, az Európai Bizottság megkezdi a felkészülést a repülőgép-üzemanyagokkal kapcsolatos esetleges összehangolt fellépés megindítására. A testület tisztában van azzal, hogy a piacok szűkösek, de egyelőre nem áll fenn a veszélye annak, hogy az EU teljesen kifogy repülőgép-üzemanyagból, ugyanis jelentős készletek állnak rendelkezésre Európán belül is – mondta.

Az Európai Unió a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, jelenleg érintetlen vésztartalékkal is rendelkezik, amelyeket szükség esetén a piac felszabadíthat – hívta fel a figyelmet.

Az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, de egyelőre nem látja jelét annak, hogy rendszerszintű üzemanyaghiány alakulna ki, ami széles körű járattörlésekhez vezetne az Európai Unióban – tette hozzá válaszában az uniós szóvivő.

(MTI)

 

Már az új parlamentre hagyta az Orbán-kormány a védett ár megszavazását

A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról szerdai ülésén, az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki Facebook-bejegyzésében.

Egyből felköthetik a gatyájukat Magyar Péterék

Ősszel mondanak ítéletet Magyarországról, ez a Tisza-kormánynak is sorsdöntő lehet

A hitelminősítők várhatóan csak ősszel vizsgálják felül Magyarország adósságbesorolását, amelynek alakulásában az európai uniós pénzek felszabadítása döntő tényező lehet – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. pénteken.

Nagy a nyomás az új kormányon: a béremelést még idén meg kellene lépni

Mindössze 2,6 százalékkal nőtt az egészségügyi dolgozók fizetése az elmúlt évben, az új kormányzatnak még idén végre kellene hajtania a bérelemési ígéreteit. A feldolgozóiparban sok cég tartalékolhat munkaerőt, de Virovácz Péter egyre nagyobb esélyt lát arra, hogy jelentős leépítések jöhetnek a versenyszférában. Megjöttek a fegyverpénztől mentes friss kereseti adatok, az Mfor összegyűjtötte az elemzők legfontosabb megállapításait.

Fogy az olaj, ketyeg az óra, de kell-e izgulnunk?

Történelmi mélypontra süllyedt a magyar stratégiai olajkészlet. Az igazán drasztikus visszaesést a finomított termékeknél láthatjuk. Óriási szükség lenne az oroszok által szétlőtt Barátság vezeték újraindítására, ami az ukránok szerint néhány héten belül megvalósulhat.

Szombaton is örülhet, aki piaci áron tankol

A védett ár pedig továbbra is marad.

Az MCC várhatja a pénzét, a Mol idén később fog osztalékot fizetni

Az MCC 24,12 milliárd forintot kaphatna.

Kiderült, hogy mennyit kerestek a magyarok februárban

A KSH adatai szerint a nettó kereset mediánértéke 417 100 forint.

Hatalmas felvásárlásra adott gyorsan engedélyt a GVH a magánegészségügyben

5 nap alatt született meg az engedély.

Magyar Péter tárgyalt Hernádi Zsolttal – itt van, miben állapodtak meg

Az új kormány alatt is védett marad a benzin és a gázolaj ára. 

Mennyire forgatják fel Magyar Péterék a gazdaságot? Klasszis Podcast

Az április 12-i választást kétharmados többséggel megnyerő Tisza Párt több olyan vállalást is tett, amelyek új korszakot nyithatnak a magyar gazdaságpolitika történetében. Ennek talán legszimbolikusabb lépése az euró bevezetése lenne, ami ebben a ciklusban biztosan nem, inkább a 2030-as évek elején valósulhatna meg – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője.

