Brutális adókiesést okoznak a hamisítók és a csempészek

Kétélű fegyver az Európai Unióban a dohánytermékek esetén alkalmazott magas adóterhelés. Egyik oldalról az így kialakuló magas ár, visszatarthat embereket az egészségkárosító, addiktív terméktől. Ezen túl pedig az így befolyó adó részben ellensúlyozhatja a dohánytermékek okozta egészségkárosodásból eredő társadalmi (pl. egészségügyi-) költségeket. Az érme másik fele viszont az, hogy a végtermék kiskereskedelmi árához képest nagyon alacsony előállítási költség a bűnözőket is aktivizálja. Ennek következtében akár a csempészett, akár a hamisított termékek nagy számban vannak jelen az uniós piacokon.

A fentiek miatt is érdemes óvatosan kezelni azokat a statisztikákat, amelyek egy-egy nagyobb adóemelést követően a legális forgalom jelentős visszaesését mutatják. Ez ugyanis sok esetben nem az mutatja, hogy az emberek tömegesen szoknak le a cigarettázásról. Hanem arra utalnak, hogy az illegális forrásokból piacra kerülő dohánytermékek mennyisége növekszik.

Ez egyébként az Európai Unióban 2024-ben általános trend volt, igaz hazánk ezen belül is az „éllovasok” közé került. Magyarországon a feketepiac aránya egy év alatt 8-ról 13 százalékra nőtt. Ez a folyamat nemcsak közegészségügyi kockázatokat jelent, hanem jelentős adóbevétel-kiesést is, a vizsgált 38 országban ennél nagyobb növekedést csak Hollandiában mért a KPMG.

A hevített termékeknél még alacsony a feketepiac aránya

A KPMG jelentésében vizsgált 38 európai ország – köztük a 27 EU-tag – összesített cigarettafogyasztása 2024-ben 0,7 százalékkal 521,9 milliárd szálra csökkent, miközben az illegális forrásból származók aránya 0,2 százalékkal 52,2 milliárdra nőtt 2023-hoz képest. Ezzel immár a teljes piac 10 százalékát kitéve, a tanulmány szerint az egymást követő hatodik évben folytatódott az illegális termékek térnyerése a dohányzás visszaszorulása mellett.

A feketepiac visszafogott növekedése mögött komoly szerkezeti átalakulás húzódik meg: az EU-ból származó és a „duty free” címkével ellátott termékek aránya is jelentősen, 2,3 százalékkal csökkent. Ezt azonban ellensúlyozták a hamisítványok (+1,4 százalék) és az EU-n kívüli forráspiacok (+1,2 százalék), mint ahogy növekedtek az ismeretlen címkéjű illegális termékek (+1,1 százalék) is, utóbbiak esetében nem lehet azonosítani a forráspiacot. A tanulmány szerint komoly gyártókapacitás épült ki, amely immár kimondottan az adóelkerülés miatt jött létre. Emellett tovább növekedett a hamis termékek aránya is, miközben a csempészett dohánytermékeknél kisebb visszaesés volt megfigyelhető.

A KPMG tanulmánya szerint a legnagyobb illegális cigarettafogyasztó nemzetek mezőnyében megerősítette az első helyét 2024-ben Franciaország: kétmilliárd szál illegális cigaretta jelent meg, elérve a 18,7 milliárd szálat. A dobogón Ukrajnát (6 milliárd) és az Egyesült Királyságot (5,9 milliárd) találjuk úgy is, hogy ezekről a piacokról egy év alatt eltűnt 2,4 milliárd, illetve 800 millió szál illegális dohányáru. Ez alapján a szakértők azt a következtetést vonták le, hogy észszerű szabályozással és erős ellenőrző, hatósági háttérrel hatékonyan visszaszorítható a feketepiac.

Ahogy fent jeleztük a magyar feketepiac növekedése a második legjelentősebb volt az EU-ban. A szakértők szerint Magyarországon az illegális gyártás felfutására utaló jelek korábban is voltak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy éve magasabb tempóra kapcsolt, nem csupán a lefoglalt termékek mennyisége ugrott meg, hanem legalább négy hamis cigarettát gyártó üzem is bezárt.

Új elem a KPMG kutatásában, hogy 10 kiválasztott európai országban, köztük Magyarországon vizsgálták a hevített dohánytermékek helyzetét is. Megállapították, hogy a fogyasztásuk növekedése bár lassult, 2024-ben 9,1 százalékkal tovább nőtt, viszonyításképp jóval alacsonyabb bázison a piac 2022-ben 46,2, 2023-ban pedig 15,2 százalékkal gyarapodott.

A hevített dohánytermékek 3 legnagyobb piaca Olaszország (15,06 milliárd szál), Lengyelország (7,01) és Németország (6,81). A növekedés motorja ebben az esetben a legális belföldi fogyasztás, a csempészeti vagy a hamisítási arány elenyésző, a hagyományos cigaretták esetében azonban annál nagyobb probléma az illegális dohánytermékek terjedése Európában, különösen Magyarországon.