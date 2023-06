Brutális áremelés jön az üzemanyagoknál és a ciginél!

Varga Mihály pénzügyminiszter múlt heti ígéretéhez híven kedden benyújtotta a jövő évi adótörvényeket a parlamentnek, melyek számos ponton módosítják majd a mindennapjainkat, tovább drágítva azokat.

A kormány tovább fogja emelni a dohány- és alkoholtermékek, üzemanyagok jövedéki adóját, emellett a népegészségügyi termékadóként elhíresült chipsadót is megemelik majd. Az üzemanyagok esetében a kormány indoklása az, hogy

"az uniós adóminimumoknak történő megfelelés érdekében" van szükség. Máskülönben EU-s kötelezettségszegési eljárást kockáztatna a kormány.

Adóemeléseket rejt Varga Mihályék jövő évi adócsomagja. Fotó: Facebook

Üzemanyagok jövedéki adójának változása

A benzin jövedéki adója abban az esetben, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 50 dollárnál több, literenként 120 forintról 152,55 forintra nő, ha pedig a kőolaj világpiaci ára a hordónkénti 50 dollár alatt marad, akkor 125 forintról 157,55 forintra nő a jövedéki adó.

A petróleum jövedéki adója 50 dolláros világpiaci olajár felett 124,2 forintról 152,55 forintra nő, 50 dolláros olaj alatt 129,2-ről 157,55 forintra,

a gázolaj adója pedig 50 dolláros világpiaci olajár fölött 110,35-ről 142,9 forintra nő literenként, 50 dolláros olajár alatt 120,35 forintról 152,9 forintra.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben 50 dollár feletti hordóár esetén a benzin és a gázolaj literenkénti kiskereskedelmi ára egyaránt 32,5-32,5 forinttal fog emelkedni. Vagyis a jelenlegi helyzetből kiindulva a benzin 576 forint helyett 608,5 forintba fog kerülni, a gázolaj pedig 586,5 forintba literenként.

A kormányzat az indoklásában megjegyzi: "a gázolaj adómértékének emelésével párhuzamosan a kereskedelmi gázolaj és a mezőgazdasági gázolaj adómértékét, adókedvezményét is hozzá kell igazítani az adóminimumhoz". Hogy mindez mit is jelent a gyakorlatban, illetve, miért tehet maga a kormány is erről a kialakult helyzetről, az alábbi cikkünkben olvashatnak részletesebben:

Cigaretta jövedéki adójának változása

Cigaretta esetén az eddigi 26 000 forint/ ezer darab és a kiskereskedelmi ár 23 százaléka, legalább 39 300 forint helyett január elsejétől 29 500forint/ezer darab és a kiskereskedelmi ár 24 százaléka, legalább 41 800 forint lesz a jövedéki adó.

Szivar esetében a kiskereskedelmi ár 14 százaléka, legalább 4400/ezer darab helyett a kiskereskedelmi ár 14 százaléka, legalább 4840 forint lesz az adó mértéke,

Finomra vágott dohánynál 23 600 forintról 25 960 forintra nő az adómérték

Töltőfolyadék esetében 30 forint/mililiterről 33 forint/milliliterre

Füst nélküli dohánytermékeknél 23 600 forint/kilogrammról 25 960 forint/kilogrammra.

Mindez a mindennapokban azt jelenti, hogy egy doboz ára 200-250 forinttal ugrik meg január elsejétől. Egy 2050 forintos doboz az emelést követően 2250-2300 forintba fog kerülni - ez 10-12 százalékos áremelést jelent.

A dohánytermékek esetében is hasonló a helyzet, mint az üzemanyagoknál egyébként. Itt is azért van szükség adóemelésre, mert az EU-s minimumadó euróban van meghatározva, igaz, ennek ellenére a kormánypropagandában zokszó nélkül mutogatnak majd Brüsszelre.

Alkoholtermékek jövedéki adójának változása