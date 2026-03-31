Makró Fizetések Keresetek Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Brutális hatása lett a keresetekre a választási osztogatásoknak

A bruttó átlagkereset 846 600 forint volt januárban Magyarországon. A nettó átlagkereset pedig 585 700 forint – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28,0, a reálkereset pedig 25,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – írta a KSH.

Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (úgynevezett fegyverpénz) járult hozzá. E hatás a bruttó átlagkereset növekedéséből 18,0 százalékpontot magyaráz.

A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A bruttó kereset mediánértéke 598 700, a nettó kereset mediánértéke 420 200 forintot ért el, 11,0, illetve 12,5 százalékkal magasabb értéket mutatva az előző év azonos időszakánál.

2026. január:

  • A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600 forint volt, 26,3 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az átlagkereset kiugró emelkedését a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (úgynevezett fegyverpénz) határozza meg. Ennek az egyszeri kifizetésnek a hátását kiszűrve a bruttó átlagkereset 8,3 százalékkal emelkedett. A juttatás a költségvetés – elsősorban a közigazgatás, védelem nemzetgazdasági ág – bruttó átlagkereset-növekedésére hatott jelentősen.
  • A nettó átlagkereset 585 700 forintot ért el, ez 28,0 százalékkal magasabb volt, mint 2025 januárjában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.
  • A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 694 700 forint volt, ami 9,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683 800, a költségvetésben 720 400, a nonprofit szektorban 726 800 forintot tett ki, 8,4 és 12,8, illetve 9,0 százalékkal nőtt egy év alatt.
  • A reálkereset 25,4 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 2,1 százalékos növekedése mellett. Az ún. fegyverpénz hatását kiszűrve a reálkereset növekedés 8,1 százalékra becsülhető.
  • A bruttó mediánkereset 598 700 forintot ért el, ami 11,0 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
  • A nettó kereset mediánértéke 420 200 forintot tett ki, ez 12,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

A KSH szerint alacsonyabbak lettek az árak az iparban

Februári adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal.

Fontos adat érkezik, ami megmutatja, hogyan élnek a magyarok a választások előtt

A januári keresetek adatait közli ma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Négy év alatt sem kerültünk közelebb az uniós átlaghoz

Hiába az EU gazdasági stagnálása, négy év alatt egyetlen százalékponttal sem sikerült a vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó bruttó hazai termékünket közelíteni az uniós átlaghoz, a magyar index továbbra is a lista vége felé kullog. Ha tízéves időtávot vizsgálunk, akkor azért jobb a helyzet, bár a velünk együtt vagy épp utánunk csatlakozott tagállamok zöme még nálunk is jobban közelített az EU átlagához.

Van egy közös Orbán Viktorban és Magyar Péterben

Ezt a forintárfolyam hektikus ingadozása kapcsán vetette fel főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában. Amelynek első részében a fémek világpiaci mozgásának okai kerültek terítékre.

Túl a csúcson a benzinár? Így alakul keddtől

Legutóbb múlt pénteken volt információ az áral alakulásásról.

Füstbe ment terv: idén sem talál magára a magyar húzóágazat

Az iráni háború február 28-i kirobbanásával szinte biztossá vált, hogy a magyar gazdaság egyik húzóágazata, az export idén sem tudja támogatni a hazai GDP-növekedést. Ráadásul a közel-keleti helyzet és az energiaárak elszabadulása a gyengülő forint miatt a cserearányt is ronthatják, ami pedig februárban még valamennyire ellensúlyozta a csökkenő kiviteli számokat. Azért pozitívumok is vannak a friss termékkülkereskedelmi adatokban: ilyen például, hogy a cégeknek végre feltámadhatott a beruházási kedve.

Bezuhan a benzin literenkénti ára Ausztráliában

Komoly adócsökkentés hatására történik mindez, melyet a kormány jelentett be.

Egy nem túl szívderítő adattal indul a hét

Februárban 665 millió euró volt Magyarország termékkülkereskedelmi többlete. A kivitel volumene 2,3 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 6,7 százalékkal magasabb volt, mint tavaly ilyenkor.

Nekik kínos, nekünk egyre fájdalmasabb, mégsem történik semmi az olajvezetékkel

Már két hónapja nem jön kőolaj a hírhedtté vált csőrendszeren, de a jelenelgi kilátások cseppet sem rózsásak a szakértő szerint.

Kiderült, hogy melyik ország növekedése és inflációja lehet idén a legmagasabb

Idén is Ázsiában kell keresni a legdinamikusabban bővülő gazdaságokat. Az elmúlt évhez hasonlóan ismét India, Indonézia és Kína GDP-növekedése lehet a legnagyobb, de az iráni háború következtében mindenhol lassulást vár a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb előrejelzésében. A Hormuzi-szoros blokádja félelmetes inflációs sokkal fenyeget, amiért a szervezet máris több mint 1 százalékponttal magasabbra várja a drágulás ütemét a fejlett országokban, mint a konfliktus kirobbanása előtt. 

