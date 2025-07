Brutális mennyiségben halmozza a devizát és az aranyat a kínai jegybank

Ugyancsak a jegybank számolt be arról, hogy Kína aranytartaléka június végén 73,9 millió uncia volt, nagyobb a május végi 73,83 millió unciánál. A kínai jegybank júniusban már a nyolcadik egymást követő hónapban vásárolt aranyat. Az aranytartalék értéke 242,93 milliárd dollárra emelkedett a május végi 241,99 milliárd dollárról.

