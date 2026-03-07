4p

Brutális ugrás a dízel piacán – és hol van a vége?

Király Béla
Király Béla

Az olaj drágulása miatt a héten, ha nem is példa nélküli, de nem szokványos mértékű áremelkedést láthattunk a gázolaj piacán. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális írása szerint egyelőre minden abba az irányba mutat, hogy a következő napokban tovább emelkedhetnek az árak.

Ugyan az olajár megugrása miatt az Mfor Üzemanyagár-figyelő egy héttel ezelőtt komoly áremelkedést vetített előre, a gázolaj piacán még a várakozásunkat is meghaladó volt a drágulás. Történelmi rekordról ugyan nem beszélhetünk, de korábban nem sok ilyen heti áremelkedést láthattunk.

A gázolaj nagykereskedelmi ára az elmúlt héten gyakorlatilag napról-napra nőtt, a nagykereskedelmi ár 22 forinttal ugrott meg, és másfél hét alatt 37 forint volt az áremelkedés mértéke. Ehhez hasonló mértékű drágulásra a benzinárstop kivezetése után, valamint 2024 elején, a jövedéki adó megemelésekor volt példa. Bár nominálisan a benzin ára is jelentősen nőtt, de a gázolajjal összevetve mégis visszafogottabb volt az emelkedés.

A hazai ármozgás követte az európai trendeket. Hozzá kell ugyanakkor tenni, hogy a sorozatunkhoz használt Weekly Oil Bulletin adatai a hét első felében frissültek, tehát a napokban látott heves ármozgást  nem követte le.

Ezúttal a rangsor vélhetőleg kevésbé releváns, mert a fentiek miatt előfordulhat, hogy egyes országokban már a hét elején nagyobb áremelés volt, míg máshol több lépcsőben változtak a fizetendő összegek. Vélhetőleg a következő hetekben kisimulnak ezek a változások, és ismét reális képet mutat majd az összeállítás.

A Weekly Oil Bulletin adatai szerint a magyar benzinárak csak kisebb mértékben mozogtak, mint máshol, így ezúttal csak hét olyan uniós ország volt a rangsorban, ahol olcsóbb a 95-ös benzin, mint nálunk, míg egy hete még 10 ilyen uniós tagállamot találhattunk.

Érdekesség, hogy ezek ellenére sem változott a magyar benzinár helyezése a régiós rangsorban, ezúttal is négy olyan ország volt, ahol olcsóbban lehetett tankolni és négy olyan, ahol többet kellett a benzinért fizetni.

A gázolaj esetében viszont nem láttunk a benzinéhez hasonló ármozgást. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten, csakúgy, mint egy héttel korábban is, 11 olyan ország akadt, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon.

Talán nem meglepő, hogy a régiós rangsorban sem láttunk változást, ezen a héten is csak két olyan országot találunk, Ausztriát és Romániát, ahol az átlagárak alapján a magyarországi áraknál többe kerül a gázolaj.

Tovább drágul az olaj

Rossz hír az autósoknak, hogy egyelőre az olaj ára nem akar megnyugodni. A Covid-időszak extrém ármozgásai óta nem láttunk az olajpiacon a mostani dráguláshoz hasonlót, a Reuters beszámolója szerint ugyanis 24 százalékkal ugrott meg a Brent tőzsdei jegyzése az egy héttel korábbi szinthez képest.

Az áremelkedés hátterében természetesen a közel-keleti térségben dúló izraeli-amerikai-iráni háború áll.

Az irániak ugyanis folyamatosan támadják a Hormuzi-szorost. Erre reagálva pénteken a katari energiaügyi miniszter a Financial Timesnak azt mondta: arra számít, hogy az összes öböl menti energiatermelő heteken belül leállítja az exportját. Amennyiben ez valóban bekövetkezik, akkor a szakértők szerint akár 150 dollárig is felszaladhat az olaj ára.

Ha ilyen drágulást nem is láthatunk, az elemzők szerint minden egyes nap, amíg nem indul újra az olajszállítás a Hormuzi-szorosban, a kínálat csökkenése és az árak emelkedése várható.

Donald Trump csütörtökön egy interjúban azt mondta, hogy a katonai műveletek prioritást kaptak, így időlegesen előfordulhat, hogy az olaj ára emelkedik. Az amerikai elnök ugyanakkor annak a véleményének is hangot adott, hogy amint lezárul a konfliktus, az olaj akár a korábbi mélypontja (ez a Brentnél 60 dollár alatt volt) alá kerülhet.

A Fehér Ház egyébként lépéseket tett annak érdekében, hogy növelje a globális kínálatot. Így többek között a korábban szankcionált orosz olaj is zöld utat kapott, így az indiai finomítók ismét vásárolhatnak ilyen forrásból. Hogy ezen túl egyes országokban milyen lépések lesznek, az a jövő zenéje, de például Orbán Viktor miniszterelnök pénteken ismét felvetette a benzinárstop bevezetésének lehetőségét.

A fentiek miatt az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint a jövő héten további nagyobb arányú áremelésre lehet számítani: a benzin megközelítheti a 600 forintos szintet, míg a gázolaj 650 forint környékére kúszhat fel. Persze mindezt keresztülhúzhatja, ha esetleg a magyar kormány adminisztratív eszközzel állítja meg a drágulást.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.

