Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Brutális üzemanyagárak: tovább tart a riogatás

Király Béla
Az üzemanyagárak továbbra is nyomottak, köszönhetően az alacsony olajáraknak. A kormányzat azonban 1000 forintos árakkal riogat, ami az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint vagy a hozzá nem értésből fakad, vagy szándékos csúsztatás. Az igazság az, hogy az árakban maximum 30-40 forintos különbséget jelentene, ha nem jönne orosz olaj.

A héten kis mértékben csökkentek a hazai üzemanyagárak, köszönhetően annak, hogy a nemzetközi piacokon esett az olaj jegyzése. Az európai piacon irányadó Brent az elmúlt hónapokban kialakult 65-70 dolláros sávjából ugyanis lefele próbál kitörni. Ennek ellenére a politikai hisztéria továbbra sem csendesedik. A rezsibiztosként elhíresült Németh Szilárd pénteki közösségi médiás bejegyzése (ismét) teljesen fals információkat tartalmaz.

A politikus ugyanis azzal riogat, hogy az orosz olajról való leválás megnyomorítaná a magyar családokat, és 1000 forintos literenkénti üzemanyagárakat okoz majd. Korábban az Mfor oldalain többször elemeztük, hogy ugyan minimális költségnövekménnyel járna egy ilyen lépés, ez köszönőviszonyban sincs azzal, amivel riogatnak. De nemcsak lapunk, hanem számos elemző is azt hangsúlyozza, hogy az orosz olaj kiváltása legfeljebb 30-40 forintos áremelkedést okozna literenként.

Persze meg is lehet fordítani a kérdést. Ha az orosz olaj vásárlása valóban ennyire kedvező a magyar emberek számára, akkor miként lehetséges, hogy Csehországban – amely elköszönt az orosz energiahordozótól, s hozzánk hasonlóan nem rendelkezik tengeri kikötővel – sokkal olcsóbb lehet tankolni, mint nálunk. (A régiós árakat a cikkben később bemutatjuk.)

Az olaj olcsóbbodása miatt egyébként előbb pénteken, majd szombaton is csökkentek a hazai árak, a benzin esetében nagyjából 6, míg a gázolajnál 7 forint körüli esés volt.

Mi a helyzet Európában?

A benzin ára euróban számolva az uniós országokban jellemzően csökkent. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint a magyar árak relatív nagyobb mértékben csökkentek, így most 11 olyan országot találtunk a rangsorban, ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin átlagára, miközben egy hete még 13 volt ez a szám.

Ugyanakkor a régiós pozíciónk nem változott, ebben a tekintetben továbbra is az egyik legmagasabb ár miatt bánkódhatnak a magyar autósok. 

A gázolajnál is javulást láthattunk, hiszen a Weekly Oil Bulletin adatai szerint ennél az üzemanyagnál 12 olyan ország volt az EU-ban, ahol a magyarországinál alacsonyabb a dízel átlagára. Az egy héttel korábbi rangsorban még kettővel több ilyen országot találtunk.

A régiós összehasonlításban a gázolaj esetén „egy helyet javítottunk”, igaz, volt honnan, hiszen a friss rangsor szerint az osztrák árak magasabbak, mint a magyarországiak. 

Nagyot esett az olaj a növekvő kínálat hírére

Egy héttel ezelőtt az olaj nekilendült, és úgy tűnt, hogy a cikk elején emlegetett 65-70 dolláros sáv felső szélét átütve drágul. Ez végül nem következett be, sőt lefele tört ki. Csütörtökön 64 dollárig esett az Európában irányadó Brent olaj árfolyama és pénteken is csak kisebb mozgást láthattunk.

Az áresést a szakértők azzal indokolják, hogy a kitermelési kvóta ismét jelentősen növekedhet. Ugyan az OPEC+ még nem hozott döntést, annak legbefolyásosabb nyolcas csoportja a hétvégén fog ülésezni. Ennek témája azonban már ismert. A hírek szerint megállapodhatnak abban, hogy novemberben napi 274-411 ezer hordóval növelik a termelést, ami – a végső mennyiség függvényében – két-háromszorosa az októberi emelésnek. Így azt láthatjuk, hogy hónapról hónapra folyamatosan nő a globális kínálat, miközben a piaci keresletnél nem látunk látványos bővülést. Sőt, a világgazdaság továbbra is csak mérsékelt növekedést mutat, így a keresleti oldalon komoly felfutással jelenleg nem számolnak a szakértők.

De nemcsak az olaj ára gyengült a héten, hanem az amerikai dollár is. Igaz a devizapiacon jóval visszafogottabb mozgást láthattunk, de összességében – magyar szempontból – ez az üzemanyagárak csökkenéséhez járulhat hozzá.

A fentiek miatt a jövő héten további árcsökkenést várunk a hazai kutaknál. Figyelembe véve akár az olaj, akár a finomított termékek tőzsdei árát, arra számítunk, hogy a magyar üzemanyagárak legalább az 580-as szintig mérséklődnek. Természetesen a fent említett OPEC-döntés hatással lehet a hazai folyamatokra is, ha a kitermelés nagyobb növelése jön, akkor akár komolyabb mértékben is eshet a benzin ára. Mérsékeltebb bővítésnél viszont megfordulhat az olaj jegyzése, így a kutaknál sem lesz nagyobb ármozgás.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.

Varga Mihály meggyőzhette Orbán Viktort: fontos lett a forint a gazdaságpolitikának

A 2026-os választásokig kitarthat a forint lendülete, 400 fölötti eurót egy ideig nem fogunk látni – hangzott el a lapcsoportunk, a Klasszis Média által szervezett Klasszis Befektetői Klubon. A globális piacokon eközben az Egyesült Államok vámpolitikája gerjeszti a legtöbb feszültséget, de ehhez a befektetők már kezdenek hozzászokni. Egyre inkább a sztorikat, és nem a volatilitást érdemes megvenni.

Magyar Péter szavazói egyre élesebben utasítják el az orosz energiát

Pártpolitikai kérdésnek tűnik az energiafüggés.

Ezért érdemes szombatig várni a tankolással

A benzin nagykerára 3, a gázolajé 4 forinttal csökken, a kiskereskedelmi árak már pénteken csökkenésnek indultak.

Erősödött a forint a dollárral szemben

Az euróval és a svájci frankkal együtt mozog a magyar fizetőeszköz péntek reggel, a dollár ismét 332-höz közelít.

Nem csúsztunk bele a fiskális alkoholizmusba, de a választások azért nagy csáberő

Amitől sokan tartottak, elmaradt az első félévben: a kormányzatot a januártól júniusig tartó időszak adatai alapján semmiképp sem lehet a fiskális alkoholizmus vádjával illetni. Sőt, a második negyedévben 8 éve nem látott többletet halmozott fel a költségvetés. A választási év felé közeledve azért sokasodnak a kérdőjelek.

„Teljes átrendeződés zajlik a világban” – Bendarzsevszkij Anton a világrend átalakulásáról és fekete hattyúkról

Véget ért már az Egyesült Államok dominálta világrend? Hány pólusú lesz az új világrend? Milyen események boríthatják fel a terveket és számításokat. E kérdésekről is beszélt a Klasszis Befektetői Klubban a szakértő.

Gyorsabban épülhetnek szélerőművek Magyarországon

Az Energiaügyi Minisztérium javaslata szerint könnyített térségeket jelölhetnek ki főként az északnyugati országrészben. A kezdeményezés elfogadása esetén 17 járásban még kedvezőbb feltételekkel telepíthetők szélerőművek.

Felpörgették az elektromos autók a magyar járműpiacot

Közel 8 százalékkal több új autót helyeztek forgalomba, mint korábban. 

1,3 millió forintra mérsékelték az influenszer bírságát

Halmi Bence elismerte a jogsértést.

Kiderült, hogy többet kell-e fizetni a tankolásért

Pénteken sem változnak a nagykereskedelmi árak.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

