Bruttó 2,6 milliót keres idén az egyik vidéki nagyváros polgármestere

A közgyűlés Miskolc polgármestere és alpolgármestere illetményének megállapításáról is döntött.

Szilágyi Kornél, a gazdálkodási főosztály főosztályvezetője a város idei költségvetéséről szóló napirendi pont ismertetéseben elmondta, a városüzemeltetés stabilizálása mellett a kiemelt célok közé tartoznak a közrenddel, a közbiztonsággal és a kultúrával kapcsolatos feladatok végrehajtása. A turizmus újraindítását is ilyen célkitűzésként említette, kiemelve a leégett barlangfürdő helyreállítását.

Hangsúlyozta, a költségvetés tervezetéből is kiolvasható, hogy a városvezetés elsőszámú feladata Miskolc működésének stabilizálása.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!