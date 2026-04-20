Bruttó 871 ezer forint: ennyit kaphat egy tapasztalt targoncás a Lidlben

Bejelentette idei béreit az Mfornak is küldött közleményében a Lidl. A bolti dolgozók kezdő bruttó bére Lidl-kártyával és pótlékokkal havi 599 ezer forint, tapasztalattól függően pedig bőven havi bruttó 700 ezer forint fölé is emelkedhet.

A targoncavezetők fizetése bruttó 597 és 871 ezer forint közé esik, a raktári dolgozók bruttó 593 és 839 ezer forint között keresnek, a raktári csoportvezetők fizetése pedig elérheti a bruttó 1 millió 270 ezer forintot.

Az üzletvezetők kezdő fizetése bruttó 1 millió 104 ezer forint, ezt tapasztalattól függően bruttó 1 millió 349 ezer forintig emeli a vállalat. A pozícióhoz szolgálati autó is jár, amelyet magáncélra is használhatnak.

Az összes pozícióhoz tartozó fizetést magán-egészségügyi csomaggal, ingyenes mentális, jogi és pénzügyi tanácsadással egészítik ki, emellett a munkába járást is támogatják.

Az üzletlánc több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat, és a kiskunfélegyházi logisztikai központ megnyitásával párhuzamosan, ősszel további több száz fővel bővíti csapatát.