1p

Bruttó 871 ezer forint: ennyit kaphat egy tapasztalt targoncás a Lidlben

Bejelentette az egyik legnagyobb üzletlánc, mennyit kereshetnek a dolgozói a kezdőtől a legtapasztaltabbakig. 

Bejelentette idei béreit az Mfornak is küldött közleményében a Lidl. A bolti dolgozók kezdő bruttó bére Lidl-kártyával és pótlékokkal havi 599 ezer forint, tapasztalattól függően pedig bőven havi bruttó 700 ezer forint fölé is emelkedhet.

A targoncavezetők fizetése bruttó 597 és 871 ezer forint közé esik, a raktári dolgozók bruttó 593 és 839 ezer forint között keresnek, a raktári csoportvezetők fizetése pedig elérheti a bruttó 1 millió 270 ezer forintot.

Az üzletvezetők kezdő fizetése bruttó 1 millió 104 ezer forint, ezt tapasztalattól függően bruttó 1 millió 349 ezer forintig emeli a vállalat. A pozícióhoz szolgálati autó is jár, amelyet magáncélra is használhatnak.

Az összes pozícióhoz tartozó fizetést magán-egészségügyi csomaggal, ingyenes mentális, jogi és pénzügyi tanácsadással egészítik ki, emellett a munkába járást is támogatják.

Az üzletlánc több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat, és a kiskunfélegyházi logisztikai központ megnyitásával párhuzamosan, ősszel további több száz fővel bővíti csapatát.

Mi lesz a forinttal, ha felszáll a lila köd?

A Tisza Párt a múlt vasárnapi parlamenti választásokon aratott kétharmados győzelme óta a magyar eszközök – élükön a forinttal, a tőzsdével és a hosszú lejáratú államkötvényekkel – jelentős felértékelődésen mentek keresztül. A pozitív pénzpiaci hangulatot az új magyar kormány és az Európai Unió közötti, várhatóan zökkenőmentesebb együttműködés, a befagyasztott uniós források hazahozatalának ígérete, valamint az euró bevezetése melletti elköteleződés hajtják.

Újabb nagy esés – így szűkül az olló a benzinkutakon

A piaci árak nagyobb mértékben mérséklődnek, ezzel ismét kicsit olcsóbban tankolhat az, aki piaci áron vásárol.

Lobbizni fognak a Tiszánál egy új minisztériumért

A szakági szövetség ráadásul közölte: több ezer milliárd forint is érkezhet a területre hamarosan.

Magyar Péter ezermilliárdokat kereshet „Orbán Viktor Light”-ként is

Több fontos ügyben alig változtatna elődje politikáján a Tisza Párt elnöke kormányfőként. De Brüsszelnek ez is elég lehet, hogy elkezdjenek csordogálni az eurómilliárdok.

Már árulják a jegyeket a 2028-as nyári olimpiára

Turisztikai csomaggal és bulival kötik össze a drukkolást.

Fontos üzenetet kapott Orbán Viktor Brüsszelből – jöhet az orosz olaj?

Akár már hétfőn újraindulhat a Barátság.

Brüsszel is beszámolt a budapesti tárgyalásokról a befagyasztott pénzekről

Sürgető lenne az előrelépés.

Magyar Péter: nem könyöradomány az uniós pénz – ő is tárgyalt a brüsszeli küldöttséggel

Viszont uniós pénz nélkül nem lehet beindítani a gazdaságot.

Közel százmilliárd forint érkezhet Magyarországra a kormányváltás nyomán az uniós pénzeken túl is

Újraindulhatnak a Norvég Alap támogatásai..

„Nem könnyű a megállapodás” – a NIS-bizniszről egyeztetett Hernádi Zsolt Belgrádban

Szerbiának „vörös vonalai" vannak az ügyben.

