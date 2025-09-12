Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Bankok, bankrendszer, takarékok Magyar Fejlesztési Bank Nemzetgazdasági Minisztérium Nagy Márton

Elbúcsúzik Nagy Márton egy fontos emberétől

mfor.hu

Közös megegyezéssel távozik az MFB vezetője.

Katona Bence 2025. szeptember 30-i hatállyal, közös megegyezéssel távozik a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) elnök-vezérigazgatói posztjáról. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megköszönte Katona Bence kitartó munkáját és sok sikert kívánt számára jövőbeni szakmai kihívásaihoz – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium lapunknak küldött közleményéből.

Az MFB elnök-vezérigazgatójaként Katona Bence kiemelt figyelmet fordított az uniós hitelek feltételeinek egyszerűsítésére és a kedvező nemzetközi forrásbevonási lehetőségek feltérképezésére. Ennek részeként az MFB 2025-ben 1 milliárd euró összegű forrást vont be nemzetközi kötvénykibocsátással, amely hozzájárult az MFB hosszú távú finanszírozási lehetőségeinek bővítéséhez és a bank kiemelt gazdaságfejlesztési szerepének megerősítéséhez.

A tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzetgazdasági Minisztérium döntése értelmében Nagy Márton a bank vezetésére Kovács Zsoltot, a Magyar Posta Biztosító eddigi vezérigazgatóját nevezi ki. Kovács Zsolt több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai pénzügyi szektor különböző területein, ideértve az alapkezelést, a biztosítást, a hitelintézeteket és a kockázati tőkealap-kezelést. Nemzeti biztosítási stratégiáért és pénzügyi szolgáltatásokért felelős miniszteri biztosként korábban már a Nemzetgazdasági Minisztérium munkáját is segítette.

A nemzetgazdasági miniszter Kovács Zsolttól elvárja, hogy az MFB Zrt. 2022-2030. évi üzleti stratégiájának végrehajtásával hatékonyan járuljon hozzá a magyar Kormány gazdaságfejlesztési céljainak megvalósításához.

Az egyes állami és nemzetközi források hatékony felhasználásának szem előtt tartásával a nemzetgazdaság előtt álló és állami részvételt is igénylő fejlesztési, beruházási feladatokhoz, továbbá Magyarország fenntartható gazdasági növekedéséhez, a zöld és digitális átálláshoz, valamint a magyar vállalkozások teljesítményének növeléséhez, versenyképességük erősítéséhez.

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen a kamatstop meghosszabbítása ügyében – derült ki a bank szerdai közleményéből. Az OTP egyúttal kérelmezi ennek a kamatstop ellen májusban elindított, hasonló eljárással történő egyesítését.

Rábólintottak az uniós kohéziós támogatások átcsoportosítására

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetésben a kohéziós és szociális finanszírozást a tagállamok új kihívásokra csoportosítsák át, válaszul az Európai Unió prioritásaira – közölte az uniós parlament szerdán.

Nem volt ellenszavazat az MNB Monetáris Tanácsában az alapkamatról

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa júliusban – olvasható a jegybank honlapján szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvben.

A beruházások elmaradtak, tovább csúszik emiatt a magyar gazdaság fellendülése. Az inflációs várakozások magasak, emiatt jegybanki kamatvágás az idén már nem valószínű, és az államadósság leminősítésére sem számítanak az Erste Bank elemzői. Az Otthon Start programban viszont vannak kockázatok.

