Búcsúzóul Áder János még egy ukránt megfosztott a magyar állampolgárságától

Mikor lehet vége az inflációs kínjainknak? - A hét videója

Horrorisztikus, több mint húsz éve nem látott inflációs számot közölt a héten a KSH. Ráadásul a 9,5 százalékos éves szintű áprilisi pénzromlás még magasabb is lehetne, ha nem fojtották volna le azt az árstopok. De vajon az utóbbiak ellenére is egyre elviselhetetlenebb drágulás még tovább folytatódhat? S mit tehet ez ellen a jegybank és mit a most megalakuló ötödik Orbán-kormány? Heti videónkban egyebek mellett ezekre a kérdésekre kerestük a választ.