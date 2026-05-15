6p
Makró Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor Liszt Ferenc repülőtér (Ferihegy)

Búcsúzóul Orbán Viktor még vetített egy nagyot?

Csabai Károly
Csabai Károly
pénzügyi szakközgazdász, főszerkesztő

Ezúttal a reptérről. A leköszönt miniszterelnök a szerdai kétperces, 15 pontból álló videós gyorsleltárjában az elmúlt tizenhat év egyik sikertörténetének nevezte a kétségtelenül hányatott sorsú Ferihegy két évvel ezelőtti kvázi visszaállamosítását. A tények ezúttal is mást mutatnak.

Úgy tűnik, a ferihegyi reptér – vagy ahogy 2011 márciusa óta hívják: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – mindig is vitatott pont kis hazánkban. Akár azért, mert privatizálják, akár azért, mert államosítják, pontosabban visszaállamosítják. Most Orbán Viktor szerdai gyorsleltárja miatt került előtérbe ismét légikikötőnk több mint két évtizedre viszonyuló története.

Érdemes felidézni az indulást. A 2004-ben hatalomra került Gyurcsány-kormány 2005-ben privatizálta az akkor még „Ferihegyi” nevet viselő repteret. Kapott is érte hideget-meleget a független gazdasági szakértőktől, mely kritikákat aztán a későbbi kormámyok is előszeretettel a szemére vetettek.  

A privatizáció elleni egyik főbb szakmai érv az volt, hogy Gyurcsányék a költségvetési lyukak betömése érdekében levágták az aranytojást tojó tyúkot. A reptér ugyanis a globális turizmus és légi áruszállítás növekedésével garantált, folyamatos profitot termelt, így az értékesítéssel az állam lemondott egy biztos és hosszú távú bevételi forrásról.

Már évtizedek óta nem az adófizetőknek áll a zászló
Már évtizedek óta nem az adófizetőknek áll a zászló
Fotó: DepositPhotos.com

Az is problémás volt, hogy a Gyurcsány-kormány szokatlanul hosszú időre, 75 évre adott koncessziót a brit BAA International Ltd.-nek, amely nem a terület tulajdonjogát vette meg, hanem az üzemeltetési jogot. Amivel a magyar állam szinte teljesen lemondott az ország első számú légikikötője feletti ellenőrzésről. Ez azért nem jó, mert egy ország nemzetközi repülőtere kulcsfontosságú infrastrukturális és gazdaságfejlesztési eszköz, így 2005 óta a magyar államnak nem volt közvetlen beleszólása abba, hogy a reptér milyen ütemben fejlődjön, épüljön-e új terminál, vagy hogyan alakuljanak a turizmust befolyásoló reptéri illetékek.

Ráadásul a privatizációs szerződésbe bekerült egy olyan kártalanítási záradék, amely szerint ha a nemzeti légitársaság – az akkor még élő és viruló Malév – csődbe megy, az államnak súlyos pénzügyi kompenzációt kell fizetnie a reptér üzemeltetőjének a kieső forgalom miatt. Márpedig ez a sajnálatos eset a koncessziós szerződés 75 éves időtávjához képest nem is olyan sokára, a privatizációs szerződés nyélbe ütése után hét évvel, 2012-ben be is következett, ami ily módon komoly pluszterhet jelentett – az akkor már Orbán Viktor által irányított kormánynak.

Tetézte a bajokat, hogy a privatizációt követően a reptér üzemeltetési joga többször is gazdát cserélt – angol, német, majd kanadai és szingapúri alapok tulajdonába került. Amelyek a megtermelt milliárdos profitot és osztalékot kivitték, ahelyett, hogy az a hazai gazdaságot gazdagította volna.

Ez a sikertörténet?

Mindezek fényében tehát akár még igaza is lehet Orbánnak abban, hogy a reptér 2024. júniusi kvázi visszaállamosítását sikertörténetként adja elő.

A kvázi jelzőt ez esetben az indokolja, hogy a magyar állam nem teljes egészében vette vissza az akkor már Liszt Ferencre átnevezett repteret, hanem csak 80 százalékban, a maradék 20 százalék a francia Vinci Airports tulajdonába került.

Bár a már Magyar Péter felbukkanása után nyélbe ütött tranzakciót az Orbán-kormány történelmi sikerként mutatta be, azt gazdasági elemzők, ellenzéki politikusok, sőt még a Magyar Nemzeti Bank akkori elnöke, Matolcsy György is több komoly és megalapozott kritikával illette.

Ahogy a 2005-ös privatizálásnál, úgy a 2024-es visszaállamosításnál is az első problémás pont a költségvetéshez kötődik – csak éppen ellenkező előjellel. A két évvel ezelőtti ügylet akkor valósult meg, amikor a magyar államháztartás hiánya kritikusan magas volt, a kormány pedig megszorításokra és beruházások elhalasztására kényszerült. Sokan úgy vélték, hogy egy ilyen helyzetben nem egy luxusberuházásra (nemzetközi repülőtérre) kellett volna költeni a szűkös állami forrásokat. Egészen pontosan 3,1 milliárd eurót, akkori árfolyamon 1200 milliárd forintot.

Ráadásul az államnak át kellett vállalnia a repülőtér korábbi tulajdonosai által felhalmozott, mintegy 1,4 milliárd eurós adósságállományt is, ami további 540 milliárd forinttal növelte az államadósságot, összességében tehát az adófizetők 1740 milliárd forinttal lettek szegényebbek.

Miközben Orbán a szerdai leltáros videójában azzal büszkélkedett, hogy tizenhat éves regnálásuk alatt megduplázták az állami vagyont, a ferihegyi reptér kvázi visszaállamosításához szükséges összegek előteremtése érdekében éppenhogy az ellenkezőjét tették, magyarán, felélték az állami vagyont. Az Orbán-kormány ugyanis a 80 százalékos részesedés megvásárlásának vételárát és az adósság átvállalásának terhét nem a mindennapi működésből teremtette elő, hanem értékes állami eszközök kiárusításával. Így túladtak az Erstében 2016 óta meglévő 15 százalékos állami tulajdonrészen, a Yettel mobilszolgáltató cégben meglévő 25 százalékos részesedésen, továbbá a VIG Biztosítóban birtokolt 45 százalékos pakettből 35 százaléknyit értékesítettek.

A kritikusoknak alapvetően azzal volt problémájuk, hogy egy ekkora vételár mellett a repülőtér nyereségéből a befektetés csak rendkívül lassan – becslések szerint akár 20-30 év alatt – térül meg.

Ráadásul ezzel nem volt vége az adófizetői pénzek elherdálásának. Mivel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér elérte a kapacitása határait, az államnak és francia partnerének a következő években további eurómilliárdokat kell elköltenie a 3. terminál felépítésére és a kapcsolódó vasúti/közúti infrastruktúra fejlesztésére.

Így nagyon is úgy tűnik, a reptér visszaszerzése nem gazdasági, hanem egy presztízsjellegű politikai döntés volt. Bár a repülőtér nyereséges és stratégiailag fontos eszköz, megvásárlása a legrosszabb gazdasági ütemezésben történt, és túl nagy áldozatokat követelt meg a költségvetéstől.

Kérdés, akar-e és ami a lényeg, tud-e valamit tenni a Magyar-kormány a reptérrel?

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Fontos határidőket szabott meg a kormány a nehéz költségvetési helyzet miatt

A pénzügyminiszter speciális jogköröket kapott.

Élőben kérdezhet Szalay-Berzeviczy Attilától – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

Élőben kérdezhet Szalay-Berzeviczy Attilától – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A Budapesti Értéktőzsde volt elnökével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Hihetetlen, hogy mi történt a lakosság hangulatával a választások óta

Hihetetlen, hogy mi történt a lakosság hangulatával a választások óta

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint májusban jelentős ugrással 5,5 éves csúcsra javultak a lakossági várakozások. A GKI Fogyasztói Bizalmi Index értéke 16,1 ponttal nőtt. Ilyen mértékű pozitív irányú havi elmozdulásra a mérés több mint 30 éves történetében még nem volt példa.

A Titanic nevével ma is bármit el lehet adni – merre tart a reklámetika?

A közösségi média és az átverős hirdetések – merre tart a reklámetika?

A közösségi médiában olvasható hirdetések fele vagy hazugság, vagy olyan etikai vétséget követnek el a hirdetők, ami ugyan személyiségi jogot sért, de ennek semmi jogi-pénzügyi következménye nincs. Létezik még a XXI. században reklámetika? Elvben és az oktatás szintjén igen – de a gyakorlatban, úgy tűnik, hogy nem. A Magyar Reklámszövetség szakembereit kérdeztük. 

Lélektani határt tört le a dízel ára

Lélektani határt tört le a dízel ára

Pénteken továbbra sem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára sem. A kutakon viszont a dízel literenként 8 forinttal olcsóbb lett.

Fontos jelzés jött a Magyar Nemzeti Banktól, tényleg túl erős lett a forint?

Fontos jelzés jött a Magyar Nemzeti Banktól, tényleg túl erős lett a forint?

Az elmúlt hetek diadalmenete után kissé szokatlan volt szerda délelőtt, hogy a Magyar Nemzeti Bank döntése után gyengülésnek indult a forint. Drámáról persze nincs szó, továbbra is a 360-as szint alatt tartózkodik az euró árfolyama. Azonban megnőtt a valószínűsége annak, hogy a korábban vártnál hamarabb láthatunk egy újabb kamatcsökkentést a jegybank részéről. A Tisza Párt megválasztása óta jelentősen megnőtt a befektetők bizalma a magyar gazdaság iránt, amit a forint erősödése mellett a hosszú lejáratú állampapírhozamok beszakadása is jelez.

Ezt hozná Magyarországnak az euró előszobája

Ezt hozná Magyarországnak az euró előszobája

Az új kormány euróbevezetési tervei és az ezzel járó pozitív hatások várhatóan ellensúlyozzák a hitelminősítő intézetek által megfogalmazott növekvő fiskális kockázatokat és javíthatják az ország hitelminősítési kilátásait a tavaszi és őszi felülvizsgálatoknál – közölte a GKI elemzésében.

Nálunk kérdezhet is Szalay-Berzeviczy Attilától – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

Nálunk kérdezhet is Szalay-Berzeviczy Attilától – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

A Budapesti Értéktőzsde volt elnökével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Trump megérkezett Pekingbe, elkezdődött a történelmi csúcstalálkozó

Trump megérkezett Pekingbe, elkezdődött a történelmi csúcstalálkozó

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök megkezdte a kétoldalú tárgyalásokat Kína fővárosában.

pénz

Bod Péter Ákos a választási osztogatásról: kampánymódból kormányzatiba

Nagy kiköltekezéssel zárta – ismét – kormányzati ciklusát a Fidesz. Ez sajnos már magyar politikai hagyománnyá vált.  De mit kezd majd a Tisza Párt ezzel az örökséggel?

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG