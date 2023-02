Budai Lóránt: kormánypárti képviselőtől nem várok segítséget

Hány dollár is érkezett a kampányához?

Egyetlenegy sem!

Pedig én láttam kettőt!

Valóban, postán küldtek egy kétdollárost. Egy idős úr küldte nekünk, gondolom, ő is tréfát csinált abból, amit a kormánypártok műveltek itt, Jászberényben, ezért egy ironikus gegnek fogtam fel én is, és eltettem szép emléknek. Az előlapján Jefferson elnök látható, a hátoldalán pedig az a jelenet, amikor aláírják az amerikai függetlenségi nyilatkozatot. Lehet, hogy ez utóbbinak is volt üzenetértéke.

Tréfát csináltak abból, amit a kormánypártok műveltek Jászberényben. Fotó: Bánkuti András

Forintból viszont jóval többet kaptak. A tízezer főnél népesebb települések számára adott rezsikompenzációból Jászberény 68 millió forintban részesült. Ez sok vagy kevés?

Ahhoz képest sok, hogy eddig egyszer sem kaptunk, lehetett bármilyen egyeztetés vagy tárgyalás a Miniszterelnökséggel, semmilyen kompenzációban egyszer sem voltunk benne. Ahhoz képest, hogy ennek akár tízszeresét elviszi az állam, ahhoz képest kevés. Nézőpont kérdése,

de számomra a pohár félig tele van,

úgyhogy megköszönjük ezt a támogatást is.

Hogy áll a település rezsiszerződésekkel?

Köszönjük szépen, őszig jók vagyunk. Két éve kötöttük meg, senki nem gondolta korábban, hogy ez valamikor még jól fog jönni. Ősztől viszont már mi is nehezebb helyzetben leszünk.

Az önkormányzat rezsikiadásainak mekkora részét fedezi ez a 68 millió forint?

Igen csekély részét. Úgy számoltunk, nagyjából egymilliárd forint lesz, amit bele kell tennünk. Ebben az étkezéstől kezdve a rezsiig minden benne van, de ez azért nem kevés pénz. Ehhez képest nem sok az a 68 millió forint.

Ősszel lejárnak a rezsiszerződéseik, onnan kezdve nehezebb helyzetben lesznek. Fotó: Bánkuti András

Említette a kiadásokat. Mennyi szolidaritási adót kell fizetniük?

Beszédes, hogy ez a bevételeinknek az egyharmada, 1,2-1,3 milliárd forint. Az iparűzési adóból olyan 3,2 milliárd forint folyik be.

És a szolidaritási adó akár még emelkedhet is egy új számítási metodika miatt. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere egy közelmúltbeli interjúban azt mondta, elegánsabb, ha egy kormánypárti városvezető kéri a kormányzattól az új számítási módszer bevezetésének elhalasztását.

Nincs erről információnk. Eddig bármilyen ilyen kérés érkezett akár több önkormányzat, akár több polgármester részéről, nem nagyon találkoztam azzal, hogy ezeket befogadták volna.

Egy közülük

Önt viszont január közepén nem kormánypárti, hanem ellenzéki színekben választották újra. 2022 tavaszán a városban a térség fideszes képviselője kapta a legtöbb szavazatot, most viszont Ön majdnem 60 százalékos részvétel mellett ért el kétharmados győzelmet. Ezt hogyan értékeli?

Nyilván nagyon boldog voltam. A 2019-es siker után úgy fogalmaztam, hogy ami akkor történt, az történelmi jelentőségű, és még egy ilyen nem lesz. Nem hittem volna, hogy ez megismétlődik. Személy szerint annak örülök, hogy

ezzel végre nem valami ellen szavaztak a jászberényiek, hanem valami mellett.

Amíg 2019-ben elege lett az addigi városvezetésből a jászberényieknek, most van hároméves tapasztalatuk és a három év alatt elvégzett munka, amit így értékeltek.

Mi a fő különbség az előző városvezetés és az Ön városvezetése között?

A korábbiak felsőbbrendűnek gondolták magukat, az emberekkel nem is érintkeztek, addig én az emberek között jövök-megyek. Egy vagyok közülük, mindig ezt mondtam, és ezt valahogy ők érzik és értékelik is.

Ennyi a sikeres városirányítás titka?

Azért nem. Mi nehéz helyzetben is tudtunk eredményeket elérni, és ezeket tisztán, láthatóan kommunikálni az emberek felé.

Mik ezek az eredmények?

Kampányunk eredménycentrikus volt, tehát mi nem ígérgettünk, meg nem hoztuk el Fásy Ádámot, hanem bemutattuk, hogy három év alatt miket valósítottunk meg a városban. Nagyon szép tizenhat oldalas kiadvánnyal készültünk: a hídfelújításoktól az utcafelújításokig, a szobrok restaurálásán keresztül az állatkert fejlesztésén át a csapadékvíz-elvezetés területén elért előrelépésig mindent bemutattunk. Vagyis

a város mindennapi életét megkönnyítő beruházások mellett voltak nagyon szép fejlesztések is.

Mindezt úgy, hogy óriási szembeszélben kellett dolgoznunk. Látják az emberek, hogy fejlődik a város, annak minden pontja, és nem csak a főtér van, ahogy az korábban érzékelhető volt. És most lesz több útfelújítás, energetikai korszerűsítés is, kulturális központot is próbálunk létrehozni, ezekre nyertünk forrásokat tavaly év végén. Amit nem is értettem, valószínűleg elszámították magukat, és nem ennek a városvezetésnek szánták ezeket a pénzeket.

Mi ez a szembeszél, amit említett?

Mindig azt mondtam, hogy a kormánypárti országgyűlési képviselőtől nem várok segítséget; ha minket nem hátráltat, az már egy nagyon nagy dolog. Nem úgy valósult meg ez a kérés, ahogy elterveztem, azt hittem, tudunk együtt dolgozni a városért. Nem így történt, sem itt, a helyi Fidesz-frakcióval, sem Pócs Jánossal nem tudtunk együttműködni. Ennek is volt köszönhető a képviselő-testület oszlatása és annak az eredménye is.

Eredménycentrikus kampányuk volt. Fotó: Bánkuti András

Az eddigi hét helyett csak négy kormánypárti képviselő került be a testületbe, ők is csak kompenzációs listáról. Az új Fidesz-frakció az eddigiek közül kerül ki?

A frakció szót sem igazán lehetne használni, mert elvileg függetlenként fognak beülni a képviselő-testületbe, a helyi Fidesz feloszlatása óta van egy kis zűrzavar az ő házuk táján. Ráadásul azt is kijelentették, ők négyen sem egyféleképpen fognak gondolkodni. De Pócs János kifejezett kérése ellenére az eddigi képviselőik közül kerülnek ki az új képviselőik is. Vagyis összetételében változást nem fog hozni, de hogy habitusban, együttműködésben fog-e változás történni? Reméljük, hogy igen.

Ellenfele egy Fidesz által támogatott független jelölt, egy orvos volt. Vele milyen a kapcsolata?

Ezer éve ismerem, ismerjük egymást, mivel én is kórházban dolgoztam. Nem vagyok vele rosszban, de szerintem senkivel nem vagyok rosszban, nem is tudok róla rosszat mondani. Remélem, megmaradunk abban a viszonyban, amivel elváltunk egymástól a kórházban. Mindig a kvázi kollégám marad, nem neheztelek rá, és ő sem rám. Tőle személyesen nem is kaptam támadásokat.

És ő az, aki nem is ül be a képviselő-testületbe. Lehet már tudni, ki milyen feladatot lát el az új önkormányzatban?

Igen, a múlt szerdai alakuló ülés része volt, hogy a bizottságok összetételéről döntöttünk. Mi ebben is igyekszünk megmutatni, hogy

másfajta értékrendet képviselünk,

tehát attól függetlenül, hogy milyen eredmény született, nekik is adunk pozíciókat, bizottsági elnöki helyet is kap ez a valójában nem létező frakció. Bízom benne, hogy ezzel a lehetőséggel élnek, és nem visszaélnek.

Másfajta értékrend: az új képviselő-testületben a vesztes fél is kap pozíciókat. Fotó: Bánkuti András

Győzelme után az első levelet a térség fideszes képviselőjének, Pócs Jánosnak írta. Találkoztak azóta?

Pócs János fogadott minket Balogh Béla alpolgármester úrral, de 2019-ben is fogadott minket, és láttuk, mi lett az eredménye. Kértem őt, hogy tegyük félre a vélt vagy valós sérelmeket és dolgozzunk együtt, még akkor is, ha nyilvánvalóan soha nem leszünk barátok, de ez nem is erről szól. Ígéretet tett, hogy segíti Jászberényt, ahogy eddig. Hogy ez nekünk jó lesz-e, azt nem tudom.

Gratulációk határon innen és túl

Az elmúlt hét egyik legfontosabb gazdasági híre volt, hogy az Electrolux leállítja a termelést nyíregyházi gyárában. 2019 kora őszén ez történt Jászberényben is.

Hála Istennek, annak ellenére, hogy azt mondták, kivonulnak, itt maradtak, bár nyilván jóval kisebb bevételt generálva a városnak. Halljuk a nyíregyházi híreket, de reméljük, nem fog begyűrűzni ide, Jászberénybe. Kértem vezérigazgató urat, hogy üljünk le egyeztetni, de ez még nem történt meg. Gondolom, ő is kivárta az időközi választás eredményét. Az mindenképpen elgondolkodtató, hogy a jászberényi kivonulással együtt jelentették be a nyíregyházi fejlesztést, és most úgy néz ki, ez nem volt jó döntés a részükről.

Bízom benne, hogy az ottani kapacitás vagy annak egy része visszakerül Jászberénybe.

Többen is kivártak, és most sorra kapja a gratulációkat, amiket ki is tett a Facebook-oldalára.

Szándékosan nem is tettem közzé mindet. Tényleg az ország számos pontjáról írtak polgármesterek, nagyon sok megtisztelően kedves sort kaptam, pláne akikkel személyesen is ismerjük egymást, azoktól különösen jólesik, hogy a bizalmukat elnyertem. De voltak, akik Sydney-ből vagy Egyiptomból gratuláltak, mert sajnos vagy nem sajnos, de nagyon sok magyar van kint külföldön.

Gazdasági szereplőktől is kapott gratulációkat.

Valóban, az elsők egyike volt az Iparkamarának a megyei vezetősége, aminek külön örültem, hiszen tudjuk, hogy olyan helyről kapni gratulációt nem egyszerű. Nagyon bízom abban, hogy ez is azért van, mert látják, hogy a városért dolgozni mindenféle pártérdekeken felülemelkedve is lehet. És ezt ők is elismerik.

A küldetés

A városban mi a helyzet a munkanélküliséggel?

Azt mondhatom, hogy aki akar, az tud dolgozni. De azt hozzá kell tenni, tudjuk, hogy

nagyon sok a külföldre vándorolt jászberényi is, helyettük megjelent a külföldi munkaerő többezres létszámban.

Ők főleg Ukrajnából érkeztek, de még a háború előtt. Kisebb létszámban már más nációk is megjelentek. Nyilván nem tartom szerencsésnek, ez inkább ilyen kötelező rossz, amit nekünk igyekeznünk kell kezelni. Vannak kulturális konfliktusok is, például hangosabbak, harsányabbak, és ez sokakat zavar, de ezek is már leszállóágban vannak.

Említette a kivándorlókat. Ők mennyien lehetnek?

Pontos számot nem tudok mondani, de az talán bizakodásra adhat okot, hogy a megyei átlagnál jobbak vagyunk, de még így is elöregedőben van a város.

A környékbeli polgármesterekkel milyen a kapcsolata?

Nyilván a kistelepülésekről is járnak be dolgozni Jászberénybe. Sajnos az ottani polgármesterekkel sem felhőtlen az együttműködés, a kampányban a választókerülethez tartozó további tizenkilenc település polgármesteréből tizenheten a fideszes támogatottságú polgármesterjelölt mellett álltak ki, őt ajánlották a jászberényieknek.

Remélem, a választás eredményét ők is a helyén kezelik, és megpróbálnak Jászberényhez nem mint ellenzéki városhoz, hanem mint a Jászság fővárosához közeledni.

Ön tényleg nagyot nyert most Jászberényben. Megfordult-e a fejében, hogy országos politikai pályára lépjen?

2018 óta nem. Előtte próbáltam ilyen téren is előrelépni, tenni egy nagyobb ügy érdekében, de azután beláttam, hogy nekem itt van a helyem, és a jászberényiek is ebben erősítettek meg. Úgyhogy amikor a legutóbb felkértek ilyenre, akkor egyértelműen nemet mondtam, nem fogom itt hagyni a jászberényieket.

És ha a későbbiekben a jászberényiek azt javasolnák, hogy legyen országos politikus, akkor mit mondana?

Nem! Abszolút nem vonz már az országos politika, nem is hiszek benne. Meg azt látom, hogy valódi eredményeket itt, helyben lehet elérni. Nekem valóban az a küldetésem, hogy Mari néni háza előtt a járdát meg tudjam csinálni, és hogy ezért hálás legyen.

„Nekem valóban az a küldetésem, hogy Mari néni háza előtt a járdát meg tudjam csinálni, és hogy ezért hálás legyen.” Fotó: Bánkuti András

Mi a titka a jászberényi lokálpatrióták sikerének?

Van lehetőség minden szembeszéllel szemben eredményt elérni, az embereknek ez tud reményt adni. Ha az ember teszi a dolgát, akkor az meghozza az eredményét. Receptet nem lehet írni, és nem is lehet egyértelműen ráhúzni másik településre vagy akár országos szintre. De ha az emberek átérzik, hogy sokkal fontosabbak a közös ügyek, mint a saját egyéni érdekek, ha nem azt nézik, hogy ő hogyan jön ki belőle jól, ha egy lépéssel hátrábbról szemlélnék a dolgokat, akkor nagyobbat tudnánk előre is lépni.

Megfogadják az emberek?

Egy közszereplőnek annál nagyobb eredménye nem lehet, hogy sikerül az emberek gondolkodásán változtatni.

Az emberek felismerték, hogy nekik is változniuk kell, én pedig büszke vagyok rá, hogy alakítottam a gondolkodásukon.

Sokat elmond, hogy az előző két polgármester nemcsak a közéletből tűnt el, hanem a városból is. Ez nekem furcsa is, hogy ha már nincs jól fizető állás, akkor már nem is fontos Jászberény. Nem mernének kimenni az utcára, mert ahhoz kis város, hogy ne ismerjen mindenki mindenkit, és mind a kettő tett le olyat az asztalra, amire nem feltétlenül lenne büszke. Azt szoktam mondani, hogy én sem mindig leszek polgármester, de azért még utána is szeretnék emelt fővel kimenni az utcára.