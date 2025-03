Budai luxuslakásokhoz ért a Sberbank felszámolása

A másik orosz hátterű bank, a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB), amelyet gyakran orosz kémbankként emlegetnek, ugyan kiköltözött a Duna-parti Lánchíd Palotából, de az épület továbbra is a pénzintézet tulajdonában maradt. A bank változatlanul szerepel az amerikai szankciós listán, miközben a kormány szerint 26 milliárd forintnyi magyar közpénz rekedt náluk, és hónapok óta nincs előrelépés az ügyben. A Moszkvába visszaköltözött bank sem kommunikál érdemben: honlapjukon a legutóbbi nyilvános közlés tavaly májusi, amely lényegében arról szól, hogy tehetetlenek, amíg a korlátozások érvényben vannak.

A lakásokról ugyan nincsen mellékelve fotó, de a házról látható néhány felvétel az elektronikus értékesítési rendszerben is elérhető árverési felhívásban.

– olvasható a hirdetményben. Tehát a kilenc lakás és a követelés csak csomagban vihető, de nem kell egyvalakinek egyszerre kilenc lakást megvenni, akár többen, összefogva is beadhatnak egy közös ajánlatot. A kikiáltási árból már látszik, hogy nem akárhol fekszenek ezek a sberbankos lakások. A címük: 1125 Budapest, Diós árok 75. Ez a budai hegyvidék, a XII. kerületi Istenhegy, ami szép és drága környék, a négyzetméterárak valahol 1,5-2 millió forint környékén mozognak. A Diós árok annyira zegzugos kis utcácska, hogy még a Google maps kamerás autói sem fordultak be rá.

