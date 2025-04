Budán 30-40 millió forintért lehet parkolóhelyhez jutni

A fővárosban kerületenként is nagy a különbség az új építésű lakások ára között: az átlagos négyzetméterár a külső kerületekben 1,2 millió forintnál jár, míg a frekventált helyeken, vagy a budai kerületekben nem ritka a 2 millió forint feletti ár. A Zenga.hu elemzése szerint a legtöbb szabad, új építésű lakás a 13. kerületben van, utána a 11., majd a 14. kerület következik. Szobaszám tekintetében jelenleg a 3 szobás kínálatból van a legtöbb. A Zenga.hu hirdetési állománya alapján a legtöbb új építésű ingatlant a főváros után Pest megyében hirdetik, ezután Vas, Baranya és Hajdú-Bihar vámegye következik.

Az utóbbi évekhez képest megélénkült a kereslet az új építésű ingatlanokra, többek között ennek köszönhetően tavaly tavaszhoz képest 33 százalékkal drágultak. Nagy a kilengés a parkolóhelyek esetében is: egyes budai ingatlanfejlesztéseknél már egy külvárosi garzon áráért adnak parkolóhelyet – írja hirdetésállománya alapján a Zenga.hu ingatlankeresési és hirdetői oldal.

