Buszokkal viszik át a magyarokat Romániába vásárolni

Eredetileg úgy volt, hogy a járatok minden hétvégén szombaton és vasárnap indulnak, de a lap szerint akkora az érdeklődés, hogy nem zárható ki hétközi járatok bevezetése sem. Kezdésként kilencszemélyes kisbuszokkal indul a szolgáltatás, a járatok Debrecenből és Nyíregyházáról indulnak. Élelmiszer mellett például műszaki cikkek beszerzését is szervezik, de építőanyag-vásárlást is vállalnak teherautóval.

Románia 2025. január 1-jétől teljes jogú tagja lett a schengeni övezetnek, aminek következtében megszűnt a személyellenőrzés a belső szárazföldi határokon. Mindez mások mellett magával vonta azt is, hogy ismét erőre kapott a romániai bevásárlóturizmus: arról ír legalábbis a Világgazdaság , hogy zárt Facebook-csoportokban felhívás jelent meg: márciustól személyszállító vállalkozás indul az ország keleti részében, hogy buszokkal vigyék ki a magyarokat bevásárolni román boltokba.

