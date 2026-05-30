Bye, bye védett üzemanyagárak?

A geopolitikai játszmák mozgatják továbbra is az olajárat, ami pedig erősen kihat az üzemanyagok piacára is. A héten ismét heves ingadozásokat láthattunk, szerencsére ezúttal áresés volt, ennek köszönhetően pedig az üzemanyagok piaci ára is jelentősen csökkent.

Szűkül a piaci és a rögzített ár közötti különbség

Csütörtökön az Axios arról számolt be, hogy amerikai kormányzati források szerint a tárgyalódelegációk megállapodtak egy 60 napos szándéknyilatkozatról, melynek célja a tűzszünet meghosszabbítása, illetve az iráni nukleáris programról szóló tárgyalások megkezdése. A lehetséges békemegállapodás hírére az olaj ára ismét látványosan csökkent, ez ugyanis mérsékelte a kínálati félelmeket. Ugyanakkor a piac továbbra is óvatos maradt, mert a tárgyalások kimenetele bizonytalan, és a Hormuzi-szoros helyzete még mindig sok kérdést vet fel.

További friss árfolyamokat itt találhat.

A béketárgyalások mellett a tankerforgalomról szóló hírek is enyhítették a feszültséget: az utóbbi napokban több hajó áthaladt a szoroson, köztük három szupertanker is, ami segíthet a globális ellátási problémák enyhítésében. A Bloomberg-adatok alapján a kétirányú áthaladások heti átlaga is emelkedett, ami arra utal, hogy a piaci normalizáció esélye is nőtt. Igaz, a Hormuzi-szoros megnyitása után is hosszú hónapok kellenek majd, hogy helyreálljon az olajpiacon a megborult egyensúly.

Összességében a béketárgyalások híre lefelé nyomta az olajárakat, a tankerforgalom élénkülése pedig azt sugallta, hogy az ellátási kockázat enyhülhet. Ez nem jelent teljes megnyugvást, de a törékeny átmenet is sokkal jobb, mint amilyen irányba az utóbbi hetekben haladt a folyamat.

A kedvező globális híreknek köszönhetően a hazai piacon szombaton erőteljesen csökkentek az árak, és a benzin 660 forint körüli szintre esett, míg a dízel átlagára 675 körül van.

A nemzetközi piaci folyamatok hatása egyébként Európa-szerte érződött, és számos országban csökkentek az árak. Igaz, emögött részben az is áll, hogy számos országban csökkentették a jövedéki adót vagy az általános forgalmi adót (áfa). A Weekly Oil Bulletin adatai szerint több olyan uniós ország is van, ahol a magyarországinál olcsóbban lehet tankolni.

A fenti statisztika alapján ezúttal is két olyan régiós országot találunk (Lengyelország és Bulgária), ahol a hazainál alacsonyabb az átlagár.

A gázolaj esetén teljesen más a helyzet. Míg a korábbi hetekben a magyar árak a legalacsonyabbak között voltak, most relatív drágulást tapasztalhatunk. A Weekly Oil Bulletin adatai alapján míg egy hete öt ország volt, addig most hét, ahol olcsóbban lehetett ebből az üzemanyag-fajtából tankolni, mint Magyarországon.

Mindez azt jelenti, hogy a régióban számos ország kerül elénk, hiszen most öt olyan közép-európai ország van, ahol a magyarországinál olcsóbban lehet gázolajat tankolni.

Az iráni békétől sok minden függ

Ahogy azt fent jeleztük, az elmúlt napokan jelentős árcsökkenés történt az európai országokban. Emögött – ahogy írtuk – elsősorban az áll, hogy a piac egyre nagyobb esélyt ad egy amerikai-iráni megállapodásnak és a Hormuzi-szoros fokozatos újranyitásának. Ennek hatására a Brent olaj ára május elejéhez képest közel 20 százalékot esett vissza, és pénteken a 90 dolláros – mondhatni – „látótávolságba” került.

A legvalószínűbb forgatókönyv azonban, hogy a helyzet ugyan nem durvul, de nem is oldódik meg. Vagyis a felek nem, vagy csak minimálisan támadják a másikat és a tárgyalóasztalnál próbálják eldönteni a vitát. Ebben az esetben további komoly áresés valószínűleg nem lesz az olaj és így az üzemanyagok piacán sem, hiszen az optimista szcenáriót már részben beárazták.

Ha további pozitív hírek érkeznek a Közel-Keletről, akkor folytatódhat az áresés. A korábbi nagyobb – például az adóváltozások okozta – áremelések tapasztalatai alapján 40-50 forint az a szint, amit két lépésben a piacon át lehet vinni. Ha tehát a benzin tartósan 640 forint alá esne, akkor az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint elindulhat a rögzített ár kivezetése. Ahogy arról sorozatunkban is többször megemlékeztünk, ez gazdaságilag nem fenntartható, ráadásul az olcsóbb árakat – igaz, csak a jövőben – ugyanúgy meg kell majd fizetni, így kisebb differenciánál érdemes lenne elköszönni ettől a rendszertől.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.