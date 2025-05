Cégei eladásából milliárdokat keresett Tasnádi László volt III/II-es ügynök

Pintér Sándor belügyminiszter III/II-es volt államtitkára egymás után adta el a közbeszerzésekkel is táplált cégeit 2024-ben, ennek pedig milliárdokban mérhető haszna lett, derül ki Tasnádi László egyik legfontosabb cégének, a BLK Corporation Kft.-nek a tavalyi évre vonatkozó beszámolójából.

A dokumentum szerint értékesítésből nulla forint bevétele volt a cégnek, ellenben a pénzügyi műveletek bevételei sorba 6,3 milliárd forintot írtak be.

Nos, a hivatalos meghatározás szerint pénzügyi műveletek bevételei: a kapott osztalék és részesedés, a részesedésekből származó bevételek és árfolyamnyereségek, a befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek és árfolyamnyereségek, egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek és a pénzügyi műveletek egyéb bevételei.

Számos leánycég tartozik a BLK Corporation Kft.-hez, ahonnan érkezhetett osztalék, de a nagyobb rész a cégeladásból származik: a beszámoló szerint mintegy 4 milliárd forint. Lapunk is beszámolt arról tavaly novemberben, hogy az OTP elnöke és Nagy György, aki Csányi Sándor egyik régi és fontos üzlettársa, megszerezték az A.B.Y.11 Kft.-t is, amelynek végső tulajdonosa addig Tasnádi László volt. Ez egy informatikai cég, amely például megnyerte a Magyar Nemzeti Bankhoz tartozó Pénzmúzeum 800 millió forintos audiovizuális fejlesztésére kiírt közbeszerzését. Nagyon értékes cég, hiszen az A.B.Y. 11 Kft.-nek több leányvállalata is van. Ezek egyike a SYS IT Network Zrt., amely a fővárosi közlekedési vállalatnak nyújt informatikai megoldásokat.

Szintén a részesedésből származó bevételeket növelhette, hogy tavaly tavasz óta már nem a volt III/II-es operatív tiszthez tartozik a Q-Tron Zrt. nevű tanácsadó cég, amely az állami Covid-beszerzésekben is érintett volt közvetve. Az ESG Holding Zrt. többségi tulajdonosa 2024 novemberéig szintén a BLK Corporation Kft.-n keresztül Tasnádi László volt. Az ESG Holding többségi tulajdonosa most már a Flex Management Zrt., amely Petti Csaba érdekeltsége. Ő onnan lehet ismerős, hogy tavaly októberben egyhangú döntéssel beválasztották a győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumába.

Ennek a sok eladásnak végül meg is lett az eredménye: a BLK Corporation tavalyi nyeresége összesen 5,8 milliárd forint lett. Március végén pedig úgy határozott Tasnádi László, hogy az eredménytartalékból ehhez még hozzácsap közel 3 milliárd forintot, és 8,8 milliárd forint osztalékot hagy jóvá. A Hvg.hu írt arról először, hogy a 71 éves Tasnádi László valójában a visszavonulására készül. Ha ez így van, akkor anyagilag mindenképpen nyugodt nyugdíjas évek elé nézhet az egykori ügynök.

Titkosszolgálati múlt

Még egy másik sikeres NER-vállalkozó cégének tavalyi eredményét említenénk meg ebben a cikkben. Nem kapott túl nagy figyelmet, pedig lapunk tavaly tavasszal megírta, hogy kémelhárító céget szerzett Rogán Antal kedvenc plakátosa. Balásy Gyulának addig is meglehetősen kiterjedt volt a céghálója. A Visual Europe Zrt. nevű társaságának tavaly április 3-án is lett egy leánycége, a Hydra Ops Kft. A cég munkatársai több mint 10 éves titkosszolgálati múlttal rendelkeznek, és az oldalukon elérhető bemutatkozásuk alapján a legjobb tudásuk szerint állnak a megrendelőik rendelkezésére. Ez gyakorlatilag egyfajta kémelhárítást jelent a híradás-technikai berendezés gyártásától a számítógépes programozáig.

Eddig a cégnek nem ment kimondottan jól, bár a bevétele évről évre gyarapodott. Míg 2019-ben 13 millió forintos forgalmat értek el, ez 2023-ban közel 152 millió forintra kúszott fel és 23,7 millió forintos profitnak is örülhettek a korábbi tulajdonosok. Balásy Gyula érkezése előtt a p2m Informatika Szolgáltató Kft. volt a többségi tulajdonos. Tavaly viszont nagyon ugrott a forgalom: 152 millióról 527 millió forintra. A nyereség pedig 84,6 millió forint lett. Ez aprópénz egyelőre Balásy Gyulának, azért a cégnél úgy döntöttek, hogy az osztalékot nem fizetnek.