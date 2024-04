Milliókat nyerhetnek ezzel még néhány hétig a cégek

A 2024-es adótörvény módosítások egy egyszeri amnesztiát biztosítanak a társaságok számára, lehetővé téve a korábban be nem jelentett részesedések utólagos bejelentését. Így azok is mentesülhetnek a társasági adó (TAO) megfizetése alól, akik korábban nem jelentették be a NAV felé a más társaságokban szerzett tulajdonrészüket és azt most pótolják. Az utólagos bejelentésre május 31-ig van lehetőség - foglalja össze a Niveus Consulting Group.

Sok múlik azon, hogy mennyire figyel a cégvezető

Fotó: Depositphotos

Amennyiben egy cég él a lehetőséggel és utólagosan bejelenti a részesedésszerzést, úgy egy jelentősen kedvezményes adómértékkel leróhatja az adókötelezettséget (9 helyett 1,8 százalék nagyságrendű adóterheléssel lehet számolni), és ezzel a későbbi tulajdonrész értékesítése társasági adó mentes lehet. Ezt azonban már csak korlátozott ideig tudja megtenni.

Kinek éri meg?

Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group partnere szerint a bejelentés pótlása azon vállalkozások számára mindenképpen kedvező lehetőség, amelyek elmulasztották bejelenteni a korábban megszerzett üzletrészeiket, részesedésüket és azok piaci értéke meghaladja vagy a jövőben nagy eséllyel meg fogja haladni annak könyv szerinti értékét. Ezen esetben a részesedés bejelentése és a kedvezményes adómérték megfizetése egy potenciális jövőbeli értékesítés során keletkező társasági adófizetési kötelezettséget törölheti.

Mit kell tenni?

1. Részletesen megvizsgálni a bejelentett és be nem jelentett részesedését, ebben célszerű adótanácsadó segítségét kérni.

2. Dönteni a be nem jelentett részesedés utólagos bejelentéséről, megvizsgálni, mikor lehet ez előnyös.

3. A részesedést utólagosan (de legkésőbb május 31-éig) bejelenteni a NAV felé

4. A bejelenteni kívánt részesedés piaci értékét meghatározni független szakértő bevonásával, amely szintén időigényes folyamat, így érdemes minél hamarabb cselekedni.

5. Kalkulációt készíteni a bejelenteni kívánt részesedés utáni adókötelezettség összegének megállapítására.

6. Nyilvántartást készíteni a bejelentett részesedés alátámasztására