Csak a jövő néz ki jól a magyar építőiparban

Az egy évvel ezelőttihez képest valamelyest nőtt az építőipari termelés, de az előző hónaphoz képest csökkent – a megkötött új szerződések volumene viszont nagyot emelkedett.  Az építőipar termelői árai emelkednek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss jelentése alapján  2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9 százalékkal magasabb volt az egy évvel azelőttinél. Az előző hónaphoz képest jelentősebb csökkenést mutatott ki a hivatal: a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 5,3 százalékkal elmaradt a 2025. májusitól. Ha az egész első félévet egyben vizsgáljuk, kiderül: 2025 I. félévében az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene nem változott.

Tavaly júniushoz képest az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 0,4, az egyéb építményeké 6,5 százalékkal nagyobb volt. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése esetében 11,1, az egyéb építmények építésénél 11,0 százalékkal nagyobb volt a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6 százalékkal csökkent.

A jövőre nézve biztató adatot közölt a KSH: a megkötött új szerződések volumene 67,8 százalékkal bővült, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,0, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 147,9 százalékkal nőtt. Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának volumene 17,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 7,2 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 38,5 százalékkal nagyobb volt a 2024. júniusinál.

Mennyivel nőnek az építőipari árak?

A szeptembertől elérhető 3 százalékos kedvezményes hitel növelheti a beruházási szándékot a lakásépítésekben, ez a júniusi adatban még nem jelenhetett meg, így további élénkülésre lehet számítani a szerződésállományban. Ez az építőipari árak emelkedését is hozhatja – a várható boom előtt is van már drágulás 2025 II. negyedévében az építőipar termelői árai 5,7 százalékkal voltak magasabbak, mint az előző év azonos időszakában.  Az építőipar ágazatain belül 2025 II. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (6,5 százalékkal) az árak, az egyéb építmények építésében 5,6, az épületek építése vonatkozásában 4,6 százalék volt a drágulás mértéke 2024 II. negyedévéhez mérten. Az építőipar termelői árai átlagosan 1,3 százalékkal meghaladták a 2025. I. negyedévit.

