Csak a veszteséget termelte, ezért bezár az ország egyik legjobb étterme

Pesti István séf tizenegy év után befejezi a Platánhoz kötődő munkáját, jelenlegi formájában pedig megszűnik a Platán Gourmet Restaurant, amivel egy több mint egy évtizedes, a magyar gasztronómia történetében is egyedülálló fejezet zárul le – írja honlapján a Dining Guide étteremkalauz.

A Platán Gourmet Restaurant állandó fine dining éttermi működése július 31-én zárul le. Mint írják, a változás kizárólag a Gourmet éttermet érinti, a Bib Gourmand minősítésű Platán Bisztró, a Michelin One Key elismeréssel rendelkező Platán Udvarház, valamint a Platán Tata további egységei változatlan formában fogadják tovább vendégeiket. A Gourmet tere a jövőben nem marad üresen: vendégséfekkel, borászokkal és egyedi koncepciókkal szerveznének különleges gasztronómiai eseményeket.

A döntés hátterében személyes és gazdasági okok is állnak. Pesti István azt mondta, már két éve érezte, hogy változás zajlik benne, és bár próbált új célokat találni, végül el kellett fogadnia, hogy „vannak korszakok, amik véget érnek”. Gerendai Károly, a Costes Csoport részéről arról beszélt, hogy 2024 tavaszán azért csatlakoztak többségi tulajdonosként a projekthez, hogy a magas szakmai színvonal megőrzése mellett gazdaságilag fenntartható működési modellt alakítsanak ki.

Az elmúlt két év tapasztalatai azonban azt mutatták, hogy ebben sajnos nem sikerült áttörést elérnünk”

– mondta, hozzátéve, hogy a vidéki, két Michelin-csillagos fine dining étterem működtetése évek óta csak jelentős veszteségek mellett volt fenntartható.