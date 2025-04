Csak Donald Trump meg ne tudja? Az egyenlőség jegyében zajlik majd a Los Angeles-i olimpia

Jóváhagyták a programot, most először lesz minden csapatsportban ugyanannyi női csapat, mint férfi, bokszban még egy új súlycsoportot is behoznak a nők érdekében. Több érmet is fognak osztani, mint 2024-ben. Az amerikai elnök eddig számos intézkedést hozott a szerinte mesterséges egyenjogúságot erőltető szabályozások eltörlésére.