2p
Makró Adózási szabályok, tudnivalók Állami támogatás Hitel Kis- és középvállalatok Nemzetgazdasági Minisztérium

Csak kapkodhatják a fejüket a hazai kis- és középvállalkozások

mfor.hu

Adócsökkentésekkel, beruházási és tőketámogatásokkal, fix 3 százalékos hitellel, több mint 400 milliárd forintnyi kedvezményes finanszírozással, jelentős adócsökkentésekkel, egyszerűbb adminisztrációval és digitalizációs programokkal segíti 2026-ban a kormány a mikro-, kis- és középvállalkozásokat. A cél változatlan: kiszámítható működési környezet, több beruházás, több munkahely és versenyképesebb magyar vállalkozások.

A mikro-, kis- és középvállalkozások a magyar gazdaság gerincét adják: a kkv-k foglalkoztatják a munkavállalók közel kétharmadát, és a hazai hozzáadott érték több mint felét állítják elő. Teljesítményük közvetlenül meghatározza a gazdasági növekedést és a családok megélhetésének biztonságát.

A kormány vállalkozásbarát politikájának részeként 2026-ban is folytatódik a Demján Sándor Program, több mint 1400 milliárd forintnyi forrással. A Demján Sándor Tőkeprogramban megduplázták az egy vállalkozásba fektethető tőke maximális összegét, az „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemének támogatásait pedig a nyertesek márciusig megkapják.

A beruházások finanszírozását segíti az októberben bevezetett fix 3 százalékos kkv hitel, amelyre eddig több mint 15 ezer igénylés érkezett 831 milliárd forint értékben – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A Széchenyi Kártya Program pedig továbbra is kedvezményes, fix kamatozású konstrukciókkal támogatja a működést és a fejlesztéseket.

2026-ban folytatódik a kkv-k digitalizációja is: a „Minden Vállalkozásnak Legyen Saját Honlapja” Program második üteme már a mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat is elérhetővé teszi. Emellett több mint 400 milliárd forintnyi uniós társfinanszírozású hitel és vissza nem térítendő támogatás áll a vállalkozások rendelkezésére, köztük 0 százalékos kamatozású konstrukciók is.

Újabb adócsökkentések is segítik a vállalkozásokat. A 11 pontos, 80–90 milliárd forintos adócsökkentési csomag – amely a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében készült – 230–240 ezer vállalkozást érint. Bővül az alanyi adómentesség, nő az átalányadózás költséghányada, csökken a szociális hozzájárulási adó, és egyszerűsödik a járulékbevallás.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csak látszólag jártak jól a magyar autósok

Csak látszólag jártak jól a magyar autósok

Noha az év végén kisebb mértékben csökkent az üzemanyagok ára a hazai kutakon, a magyar autósoknak nincs oka az örömre. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő összefoglalója szerint ugyanis más régiós országokban nagyobb mértékben csökkentek az árak. Így a közép-európai régióban ismét Magyarországon kell az egyik legmagasabb árat fizetni tankoláskor.

Átalányadózóként ezekre a szabályokra figyeljen 2026-ban

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése mellett változott az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányada is, illetve eltörölték a szociális hozzájárulási adó minimumának 112,5 százalékos szabályát. Megnéztük, 2026-ban hogyan hat ez ennek az adózói körnek a közteherfizetési kötelezettségeire.

A régió néhány országában negyedével csökkent a népesség

A régió néhány országában negyedével csökkent a népesség

A rendszerváltás környékén viszonylag fiatal volt Kelet-Közép-Európa korösszetétele, ennek köszönhető, hogy nem csökkent még nagyobb mértékben a népesség. A demográfiai örökség azonban erős hatással van a jövőre is.

Az ügyvezető szerint rakéta is okozhatta a mosonmagyaróvári gyártüzet

Az ügyvezető szerint rakéta is okozhatta a mosonmagyaróvári gyártüzet

Győrből és Pápáról is tűzoltók száguldottak Mosonmagyaróvárra Újév hajnalán, miután tűz ütött ki az UFM-gyár raktárában. A készletet nem sikerült megmenteni, a tűz a melléképületekre is átterjedt.

Egymillió forintos átlagbért ígér a Nemzetgazdasági Minisztérium

Egymillió forintos átlagbért ígér a Nemzetgazdasági Minisztérium

A kormány eddig 2028-ra ígérte, hogy a minimálbér eléri az ezer eurót, a bruttó átlagbér pedig az egymillió forintot. A Nemzetgazdasági Minisztérium január 2-ai közleményében azt írja: „a következő időszakban” akarják elérni.

Az egri 1552 Éttermet díszlövéssel búcsúztatják január 11-én

Dömpingszerűen zárnak be a magyar éttermek, és 2026-ban is ez várható

Fekete év volt a magyar vendéglátás számára 2025. Számtalan ismert vendéglátóhely szűnt meg, köztük a Budai Várban Szamos Miklós cukrászdái, a bulinegyed szórakozóhelyei, vidéken pedig Michelin-ajánlásos éttermeknek is be kellett zárniuk. Úgy tűnik, hiába alakul stabilan havi 200 milliárd forint felett a forgalom, a közterheket és a munkaerőhiányt ez sem tudja ellensúlyozni. 2026-ban pedig újabb bezárási hullám jöhet: az első ágyúlövés időpontja már megvan.

Megmenekül az olaszok egyik kedvenc étele Trump karmaitól

Megmenekül az olaszok egyik kedvenc étele Trump karmaitól

Az Egyesült Államok az eredetileg tervezettnél jóval alacsonyabb pótvámot vet ki több olasz tésztagyártóra, miután felülvizsgálta a dömpingellenes eljárás eredményeit – közölte csütörtökön az olasz külügyminisztérium.

Tudta, hogy a legjobb pizza és fagyi nem Nápolyban készül?

Pizza és fagylaltversenyen győzni Olaszországban olyan teljesítmény, mintha Nápolyban tüntetnének ki egy séfet a paprikás csirkéjéért vagy gulyáslevesért. De nem lehetetlen. Egy magyar pizzakészítő mester, illetve egy cukrász ezt a bravúrt is magáénak mondhatja.

Ezen a magyar településen egy kicsit boldogabban zárult az óév

Ezen a magyar településen egy kicsit boldogabban zárult az óév

A vizes világbajnokság előkészületeiről és önkormányzatoknak szóló támogatásokról szólt 2025 utolsó Magyar Közlönye.

Orbán Viktor: Több magyar terméket kellene értékesíteni az orosz piacon

Orbán Viktor: Több magyar terméket kellene értékesíteni az orosz piacon

Új piacokat kell keresni, mondta Orbán Viktor évzáró interjújában. Fontosnak tartja, hogy az orosz-ukrán háború minél hamarabb véget érjen, mert úgy több magyar terméket lehetne Oroszországban értékesíteni, és több energiát is vásárolhatna onnan Magyarország.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168