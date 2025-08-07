4p
Makró Mészáros Lőrinc Sziget Zrt.

Csak Mészáros Lőrinc borait lehet inni a Sziget fesztiválon

Vég Márton
Vég Márton

Kizárólagos borbeszállító lett a Dereszla, de a felcsúti milliárdos más márkáival is megismerkedhetnek a külföldi fesztiválozók.

Két Mészáros Lőrinchez köthető cég is felbukkant a Sziget fesztivál szuper szponzorai és partnerei között, derül ki a fesztivál oldaláról. A több tucatnyi márka között ott szerepel a Chateau Dereszla és a Gallicoop is. Megkérdeztük a Sziget szervezőitől, hogy a felcsúti milliárdos érdekeltségei már a korábbi években is támogatták, szponzorálták-e a Szigetet, vagy csak idén csatlakoztak be, és hogy pontosan miként jellenek majd meg a fesztiválon.

Először partnerünk idén a Dereszla, aki a kizárólagos borbeszállítói kategóriát vette meg (listázás), korábban Borháló és Paulus bor volt évekig. A Gallicoop pedig egy brandelt foodtruck az egyik foodcourt-ban, ez egy marketing megjelenés, nincs hozzá kizárólagosság, de természetesen ételt árusítanak

– válaszolta a fesztivál.

Tehát a Dereszla a kizárólagos borbeszállítói kategóriát vette meg, így a fesztiválozók Mészáros Lőrinc borait fogyaszthatják koncertek előtt, alatt és után egy héten keresztül. Arról lapunk számolt be 2023-ban, hogy kicsivel még átláthatatlanabb lett Mészáros Lőrinc vagyona, ugyanis több, addig hozzá köthető cégnek magántőkealapok lettek a tulajdonosai. Ezeknek az alapkezelőknek pedig pont az a lényegük, hogy nehezebb legyen kideríteni, pontosan ki áll a háttérben és milyen pénzek vándorolnak ezekbe a kasszákba.

A szabadság szigete a NER boraival fokozza a hangulatot
Fotó: MTI

A Mészáros-cégbirodalomból a tokaji borvidéken terpeszkedő Dereszla Bortermelő és Értékesítő Kft. is átvándorolt egy magántőkealaphoz. Mészáros Lőrinc 2016-ban bukkant fel a tokaji borvidéken: a Búzakalász 66 nevű vállalkozása akkor szerezte meg a bodrogkeresztúri Dereszla Bortermelő Kft.-t, illetve a Dereszlához kötődő másik két borászatban, a Henye és a Tokaj-Major Kft.-kben is a Búzakalász lett a tulajdonos. Most már viszont a Béta magántőkealap, amely persze nem mentes a felcsúti vállalkozó befolyásától: a Status Capital Zrt. kezeli, ennek pedig Mészáros Lőrinc a gazdája.

Ha valami igazán magyart, játékosat, mégis elegánsat szeretnél, válaszd a Dereszlát – a nyár ízét!  Kipróbálod jövő héten?

– bukkant fel egy bejegyzés a Sziget Facebook oldalán augusztus 1-én angol és magyar nyelven.

Ráfér a marketing Mészáros Lőrinc borára, ugyanis a 2024-es beszámolójuk szerint a Dereszla Bortermelő Kft. – amely tavaly exportált először Oroszországba is, mindjárt 40 millió forint értékben –, úgy tudott nyereségessé válni, hogy tavaly ősszel három céget is beolvasztottak: a Dereszla Sparkling Kft.-t, a Henye Borászat Kft.-t, és a Tokaj-Major Bortermelő Kft.-t-. Ennek köszönhetően a cég a korábbi 35,4 millió forintos veszteséget 15,5 milliós profitba fordította át, viszont még az összeolvadás után is kevesebb volt a forgalma: a korábbi 1,6 milliárd forintos árbevétel után 952 millióval zárta az évet.

A Dereszla borai mellett a Gallicoop termékeit is megkóstolhatják a fesztiválozók. Lapunk írta meg januárban, hogy a Mészáros Csoport a Csabatáj Mezőgazdasági Zrt.-n keresztül egyedüli irányítást szerzett a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.-ben. A Gallicoop főbb termékei: panírozott pulykafasírt, panírozott pulykamell, panírozott, sajttal és sonkával töltött pulykamell.

A Sziget szervezőitől azt is megtudtuk, hogy a korábbi évektől eltérően a Magyar Turisztikai Ügynökség nem támogatta anyagilag a fesztivált, de a Visit Hungary két sajtótúrát szervez Budapesten külföldi újságírók egy-egy kisebb csoportjának.

