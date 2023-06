Csak minden harmadik amerikai magyar beszéli a nyelvünket

Régiség utca, gasztró tér, luxus sugárút – fellendülhetnek a tematikus utcák Budapesten

Több budapesti úton vagy utcában manapság kulturális programok, netán gasztro különlegességekre felfűzött események is összekötik a helyi közösségeket. A tematikus séták erre még rá is segítenek, s mindebből profitálnak a helyi kiskereskedők is. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 10 éve egy külön szervező és menedzselő irodát is létre hívott BUM néven (Bevásárló és tematikus utcák menedzsmentje). Vezetője, Király Gabriella mondta el lapunknak, hogy miként működnek.