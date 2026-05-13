Csak minimálisan bővült az építőipar márciusban

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3 százalékkal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2026. februárinál. 2026 első negyedévében az építőipar termelői árai 4,7 százalékkkal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában a KSH szerdai közlése szerint.
2026 márciusában az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése nőtt: az épületeké 4,4, az egyéb építményeké 3 százalékkal.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 5,4 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz mérten. Az egyéb építmények építése 8,3 százalékkal kisebb, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 7,3 százalékkal nagyobb volt.
A megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 2,9 százalékkal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 19,2 százalékkal visszaesett, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 26,2 százalékkal nőtt.
Az építőipari vállalkozások március végi szerződésállományának volumene 4,8 százalékkal meghaladta a 2025. márciusit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 4,6 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,2 százalékkal nagyobb volt.
2026 első három hónapjában
Az építőipari termelés volumene 4,2 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
Építőipari termelői árak
Az építőipar ágazatain belül 2026 I. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (5,4 százalékal) az árak, az egyéb építmények építésében 4,1, az épületek építése vonatkozásában 4 százalék volt a drágulás mértéke 2025 első negyedévéhez mérten.
Az építőipar termelői árai átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg a 2025. negyedik negyedévi értékeket.