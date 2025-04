Csak most lett baja az MNB-s ingatlancég szállodájával a DK-s önkormányzatnak

Maga a Klauzál utca 8. már évek óta a Klauzál8 Invest Kft. tulajdona, és erősen lerobbant állapotú. Ez a társaság a Somlai Invest Zrt.-én keresztül kapcsolódik a Matolcsy-klánhoz, hiszen Somlai Bálint érdekeltsége. Az ÁSZ által is gyakran emlegetett fiatal üzletember onnan ismert, hogy Matolcsy Ádám barátja. A jegybanki alapítvány közvetett tulajdonába tartozó GTC pedig egy nemzetközi partnerrel közösen éppen Somlai Bálint ingatlanán tervezi, vagy nemrég még tervezte, hogy szállodát húz fel a budapesti bulinegyedben.

Hasonló döntést hozott a DK-s vezetésű VII. kerületi önkormányzat az említett Kazinczy utcában is, ami a budapesti bulinegyed egyik ütőere. A Mika Tivadar Mulatóként, később Mika Kertként ismert Kazinczy utcai telek a GTC K43-45 Property Kft. tulajdona. Ennek a projektcégnek a tulajdonosa szintén a GTC Origine Investments Ingatlanfejlesztő Zrt. és szintén hotelt terveznek a helyszínre, de a tárgyalásokat felfüggesztették.

Egyelőre akadályokba ütközik a Matolcsy-klán szállodaépítési terve a Klauzál utcában is, derül ki az erzsébetvárosi önkormányzat lapunknak küldött válaszából.

A VII. kerületi önkormányzat felfüggesztette a jegybanki alapítványhoz köthető GTC Origine szállodaberuházását a Klauzál utcában. A projekt egy Matolcsy Ádámhoz közel álló üzletember ingatlanán valósulna meg. Hasonló fejlesztést állítottak le korábban a Kazinczy utcában is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!