Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Ipar Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Csak nem felszállási engedélyt kapott Orbán Viktor?

A júliusi ipari termelés ugyan éves szinten ha enyhén, 1 százalékkal, de még mindig negatív, az előző havinál legalább már magasabb.

2025 júliusában az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – tette közzé péntek reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. Ez azt jelenti, hogy

közel másfél éve, egészen pontosan 17 hónapja alacsonyabb az ipari összteljesítmény, mint az előző év azonos időszakában.

Mint grafikonunkon is látszódik, Legutóbb 2024 februárjában volt pozitív az éves mutató, igaz, azt megelőzően csak 2022 decemberében. Ez több mint két és fél év alatt meglehetősen szegényes mérleg.

Hiába már csak enyhén negatív a júliusi ipari éves mutató, a kedvezőbb képet árnyalhatja, hogy a volt min domborítani. A bázis ugyanis meglehetősen alacsony volt, miután egy éve 6,4 százalékkal esett az ipari teljesítmény.

Mindössze az adhat okot némi optimizmusra, hogy legalább az egy hónappal korábbihoz képest már emelkedett az ipari kibocsátás, annak szezonálisan és munkanappal kiigazított adata 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.

Ez az első becslése a KSH-nak, a júliusi ipari termelésről részletesebb adatokat majd egy hét múlva, szeptember 12-én tesz közzé a statisztikai hivatal. Most csak annyit lehet tudni, hogy a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában növekedés következett be, ugyanakkor a villamos berendezés gyártása visszaesett.

Az ipari termelés az év első hét hónapjában 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

Részletes elemzéssel, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a hazai elemzők reakcióival hamarosan jelentkezünk.

Hadházy Ákos visszatér Hatvanpusztára

Ilyen se volt még a focivébén – szerdától már elkezdik árulni a jegyeket

MNB-botrány: újabb érdekes részlet derült ki

Már csak ez kellett: kilőtt a használt autók ára is

Többet fogyasztottunk, de nem annyit, mint amennyit a kormány szeretett volna

Nagyon kavarja a kártyákat Szijjártó Péter – újabb fontos posztokon jön váltás

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

