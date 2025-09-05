Csak nem felszállási engedélyt kapott Orbán Viktor?

2025 júliusában az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – tette közzé péntek reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. Ez azt jelenti, hogy

közel másfél éve, egészen pontosan 17 hónapja alacsonyabb az ipari összteljesítmény, mint az előző év azonos időszakában.

Mint grafikonunkon is látszódik, Legutóbb 2024 februárjában volt pozitív az éves mutató, igaz, azt megelőzően csak 2022 decemberében. Ez több mint két és fél év alatt meglehetősen szegényes mérleg.

Hiába már csak enyhén negatív a júliusi ipari éves mutató, a kedvezőbb képet árnyalhatja, hogy a volt min domborítani. A bázis ugyanis meglehetősen alacsony volt, miután egy éve 6,4 százalékkal esett az ipari teljesítmény.

Mindössze az adhat okot némi optimizmusra, hogy legalább az egy hónappal korábbihoz képest már emelkedett az ipari kibocsátás, annak szezonálisan és munkanappal kiigazított adata 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.

Ez az első becslése a KSH-nak, a júliusi ipari termelésről részletesebb adatokat majd egy hét múlva, szeptember 12-én tesz közzé a statisztikai hivatal. Most csak annyit lehet tudni, hogy a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában növekedés következett be, ugyanakkor a villamos berendezés gyártása visszaesett.

Az ipari termelés az év első hét hónapjában 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

Részletes elemzéssel, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a hazai elemzők reakcióival hamarosan jelentkezünk.