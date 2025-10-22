Csak úgy kipattant ma reggel az ágyból a forint

A forint erősödéssel indította a szerdai kereskedést a bankközi devizapiacon.
Az euró hét órakor 389,37 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 389,53 forintnál. A dollár jegyzése 335,29 forintról 335,23 forintra gyengült, a svájci franké pedig 421,70 forintról 421,57 forintra süllyedt.
Az euró 1,1610 dollárra gyengült a kedd esti 1,1615 dollárról.