Csak úgy ömlik Magyarországra a gáz Romániából

Kivárásos, oldalazó recesszióban vagyunk, nincs szó leépülésről - Klasszis podcast

Globálisan is sok vita van, a magyar gazdaság viszont így is beleillik a fejlett gazdaságoknál megismert trendekbe. Az idei gazdasági visszaesés ellenére nem kell kétségbe esni – erről is beszélgettünk Horváth Andrással, az MBH Bank vezető elemzőjével a Klasszis podcast legújabb részében.