Csaknem félmilliárddal többet költ majd közétkeztetésre egy vidéki nagyváros

A közgyűlésen a helyi környezetvédelmi előírásokon is szigorítottak, a határozat alapján „a Bükk városában” nem történhet úgy beruházás, hogy az veszélyeztesse a környezetet vagy a miskolciak egészségét.

A járatsűrítés második üteme június 21-én indul, az a buszok tekintetében Miskolctapolca és Tampere városrészt, valamint a Szondi György utca és a Déli Ipari Park vonalát érinti majd. Az 1-es villamosok is gyakrabban járnak a tanszünetek idején munkanapokon és szombatonként – közölték.

Azt írták, a jövő hónaptól nemcsak a közétkeztetésben, hanem a közösségi közlekedésben is változás lesz, ugyanis több villamos és busz közlekedik majd a városban. Május elsejétől többek között Martinkertváros, Lillafüred, Avas és Miskolctapolca városrészeken közlekednek majd gyakrabban a buszok, de a 2-es villamos járatai is egész nap biztosítják a Vasgyár és környéke közvetlen kiszolgálását.

