Csalás miatt elítélték az egyik leggazdagabb magyart, majd hatalmas napelemes bizniszt kötött

A napelemes bizniszben eddig még talán nem volt benne Jellinek Dániel, de a NER-rel is szívesen üzletelő milliárdos változtat ezen a helyzeten. A Gazdasági Versenyhivatal oldalán jelent meg március 13-án egy összefonódás-bejelentés:

A tervezett tranzakció eredményeként az Indotek Csoporthoz tartozó CLM Future Magántőkealap 75 százalékos szavazati jogot megtestesítő részvénycsomagot szerez az Energosun Investment Zrt.-ben és egyúttal szintén a szavazatok 75 százalékát megtestesítő üzletrészt szerez a Szermann Kft.-ben. Az Energosun napelemtervezési, -telepítési projektekkel, míg a Szermann napelemek-tartószerkezetek gyártásával foglalkozik

– olvasható a dokumentumban.

Ezzel nagy vásárt csinált Jellinek Dániel, hiszen ő az Indotek Csoport vezetője. A komlói központú Energosun számos, kisebb-nagyobb kapacitású naperőművet épített már országszerte különböző projektcégeken keresztül. Többségi tulajdonosa eddig Makai László volt és szép számokat produkáltak: 2023-ban 4,5 milliárd forintos forgalomból 421,8 millió forintos profitot csináltak, miközben a saját tőke 1,5 milliárd forintra ugrott.

Az Energosun végrehajtási kapacitása lehetővé teszi, 50-100 MW-nyi naperőmű telepítését egyidejűleg négy projekthelyszínen, fővállalkozóként és részterületeket biztosító alvállalkozóként is részt veszünk a munkálatokban. Saját gépparkunknak köszönhetően lehetőségünk van arra, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kezdjük meg a munkálatokat. Teherautóinknak és rakodó gépjeinknek köszönhetően a logisztika nagy részét saját magunk kezeljük

– vall magáról a Jellinek Dániel által megszerzett vállalkozás.

Pécsi telephelyük a legfontosabb, ide 2022-ben nyertek el 125 millió forint uniós támogatást, ebből bővítették a szerelvénygyártási kapacitást, ezzel biztosítva helyüket a napelemparkok telepítésének piacán. A telephely korszerűsítése szükségessé vált a megnövekedett számú megrendelések miatt.

Jellinek Dániel a bíróságon

Fotó: Vég Márton

Az Indotek által bekebelezett másik cég, a Szermann Kft. szintén pécsi, ők napelemes tartóeszközöket gyártanak. Szépek a számaik nekik is, így nem csoda, hogy kinézte magának Jellinek Dániel: 2023-ban 2,8 milliárd forint árbevételt könyvelhettek el, amiből 265,1 millió forintos nyereség lett, a saját tőke pedig 836,8 millió forintos szinten állt.

Mára a gyártott termékeink típusának száma megötszöröződött különböző acél alapanyagú földre telepített naperőmű-tartószerkezetek tekintetében. A 3000 négyzetméteres gyárépületünk és telephelyünk Pécsen található. Tartóink gyártásának egyharmada immáron másfél éve robottechnológiával történik, és célunk ezen szám növelése

– olvasható a cég oldalán. A társaságnak eddig Mészáros Gábor volt az egyedüli tulajdonosa, mellé társul be 75 százalékos többséggel az Indotek.

Volt miből vásárolnia Jellinek Dánielnek, aki a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány szerint a hetedik leggazdagabb magyar 295 milliárd forintos becsült vagyonnal. Az üzletember legutóbb akkor került be a hírekbe, amikor januárban számos enyhítő és súlyosító körülményt figyelembe véve a Fővárosi Törvényszék különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt közvetett tettesként 250 millió forintos pénzbüntetésre ítélte jogerősen.

Kapcsolódó cikk Enyhítő körülmények: most még pénzbüntetéssel megúszta az egyik leggazdagabb magyar Beismerte bűnösségét Jellinek Dániel, az Indotek-csoport vezetője, akit költségvetési csalással vádolt az ügyészség a számlagyár-ügyben.

Arra is felhívta a figyelmét a bíróság az ítélethirdetés során: már most is mérlegelték a foglalkozástól való eltiltás lehetőségét is, de egyelőre nem tartották indokoltnak, a harmadik hasonló esetnél azonban már számíthat rá Jellinek Dániel. Ez nagyon kellemetlenül érintené az Auchan Magyarország résztulajdonosát, az ország egyik legnagyobb ingatlanguruját.