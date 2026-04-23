Csányi Sándor cége üthette nyélbe az első nagy üzletet a választások után

Az április 12-i választások után az első összefonódás-bejelentés a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) Csányi Sándor cégétől érkezett be.

A Bonitás Ingatlanbefektetési Holding Kft. üzletrész adásvételi szerződéssel a SONIC Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-ben megszerzi a szavazatok 50 százalékát, és ezáltal annak jelenlegi egyedüli irányítójával, dr. Sipos Gyulával közös irányítást szerez a vállalkozás felett

– olvasható a dokumentumban, amely április 20-án érkezett be a hivatalhoz.

A Bonitás Ingatlanbefektetési Holding Kft. egyike azoknak a cégeknek, amelyeknek Csányi Sándor OTP-elnök még személyesen a tulajdonosa. A legtöbb vállalkozását ugyanis néhány éve már a családi vagyonkezelő alapítványa birtokába adta át. A Bonitás Ingatlanbefektetési Holding Kft. egy viszonylag régi cége a milliárdos üzletembernek, hiszen 2018-ban alapította magyarországi ingatlanok megszerzésére. A Bonitás Ingatlanbefektetési Holding Kft.-t 3 millió forintos tőkével indította útnak a bankár, aki ezen a cégén keresztül birtokolja a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.-t, amely a Bonitás Csoport belföldi befektetésekkel foglalkozó tagja.

Csányi Sándor nagy üzletre készül

Most tehát éppen egy új jelentős üzletet készülnek nyélbe ütni. A tranzakció jelentősége már abból is látszik, hogy a GVH-hoz az összefonódásokat akkor kötelező bejelenteni, ha az érintett vállalkozáscsoportok nettó árbevétele együttesen meghaladja a húszmilliárd forintot, és ezen belül legalább két vállalkozáscsoporté a 1,5 milliárd forintot. A törvény alapján a nettó árbevételek számításakor a magyarországi forgalmat, azaz a belföldi értékesítés nettó árbevételét kell figyelembe venni.

Szép nagy cégben szerez 50 százalékos tulajdont Csányi Sándor cégbirodalma, hiszen a Sonic Kft. 2024-ben 1,8 milliárd forintos forgalom mellett 828,7 millió forint nyereséget ért el. Sok mindennel foglalkoznak, felsorolni is lehetetlen, hogy a cégbírósági papírokban hányféle tevékenységet adtak meg. Ráadásul az Opten adatai szerint 6 leánycégük van.

Sipos Gyula pedig egy jól bevált üzleti partnere Csányi Sándornak. Hiszen lapunk írta meg, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2024-ben engedélyezte, a bankár Digital Innovation and Solution Kft. nevű cége összefonódjon a GVSX Szolgáltató Kft. addigi egyedüli tulajdonosával, Sipos Gyulával. A GVSX Kft. szellemi alkotásának minősül a Szitakötő-rendszer: ez egy térfigyelő kamerákból álló rendszer, amiből a rendőrség és a titkosszolgálat is dolgozik. A Csányi Sándor cégbirodalma által most fele részben megszerzett Sonic pedig ebben a GVSX Kft.-ben is érdekelt.

Lemond?

A GVH engedélye szinte borítékolható, hiszen az elmúlt években alig volt olyan üzlet, amit a hivatal megakadályozott volna. Ez is az egyik oka annak, hogy a Tisza Párt leendő kormányfője, Magyar Péter a kétharmados győzelmük után tartott beszédében felszólította több állami szerv, illetve szervezet vezetőjét, hogy távozzanak. Köztük volt a GVH is, amelynek Rigó Csaba Balázs az elnöke: őt az áprilisi választások előtt egy hónappal Sulyok Tamás köztársasági elnök újabb hatéves időtartamra nevezte ki. A versenytörvény írja elő, hogy a GVH elnökét Magyarország miniszterelnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a jelöltet pedig meghallgatja az Országgyűlés illetékes bizottsága.

Emlékezetes, hogy nemcsak kormányhatározatok és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. döntései, hanem a GVH határozatai is hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványai megvalósíthassák az Állami Számvevőszék által gyanúsnak ítélt ingatlanberuházásaikat. Valamint például nem vizsgálta a hivatal, hogy tavaly október 31-én a Ringier Hungary Kft. és a vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Csoport tulajdonába kerültek. Pedig ez egyebek mellett azt jelentette, hogy a legolvasottabb nyomtatott napilap, a Blikk, és a legolvasottabb online újság, az Index.hu egy tulajdonoshoz került, és így új korszak kezdődött a magyar médiapiacon.