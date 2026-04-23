Csányi Sándor cége üthette nyélbe az első nagy üzletet a választások után

Vég Márton
Vég Márton

A második leggazdagabb magyar vállalkozása a Gazdasági Versenyhivatal engedélyére vár.

Az április 12-i választások után az első összefonódás-bejelentés a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) Csányi Sándor cégétől érkezett be.

A Bonitás Ingatlanbefektetési Holding Kft. üzletrész adásvételi szerződéssel a SONIC Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-ben megszerzi a szavazatok 50 százalékát, és ezáltal annak jelenlegi egyedüli irányítójával, dr. Sipos Gyulával közös irányítást szerez a vállalkozás felett

– olvasható a dokumentumban, amely április 20-án érkezett be a hivatalhoz.

A Bonitás Ingatlanbefektetési Holding Kft. egyike azoknak a cégeknek, amelyeknek Csányi Sándor OTP-elnök még személyesen a tulajdonosa. A legtöbb vállalkozását ugyanis néhány éve már a családi vagyonkezelő alapítványa birtokába adta át. A Bonitás Ingatlanbefektetési Holding Kft. egy viszonylag régi cége a milliárdos üzletembernek, hiszen 2018-ban alapította magyarországi ingatlanok megszerzésére. A Bonitás Ingatlanbefektetési Holding Kft.-t 3 millió forintos tőkével indította útnak a bankár, aki ezen a cégén keresztül birtokolja a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.-t, amely a Bonitás Csoport belföldi befektetésekkel foglalkozó tagja.

Csányi Sándor nagy üzletre készül
Csányi Sándor nagy üzletre készül
Most tehát éppen egy új jelentős üzletet készülnek nyélbe ütni. A tranzakció jelentősége már abból is látszik, hogy a GVH-hoz az összefonódásokat akkor kötelező bejelenteni, ha az érintett vállalkozáscsoportok nettó árbevétele együttesen meghaladja a húszmilliárd forintot, és ezen belül legalább két vállalkozáscsoporté a 1,5 milliárd forintot. A törvény alapján a nettó árbevételek számításakor a magyarországi forgalmat, azaz a belföldi értékesítés nettó árbevételét kell figyelembe venni.

Szép nagy cégben szerez 50 százalékos tulajdont Csányi Sándor cégbirodalma, hiszen a Sonic Kft. 2024-ben 1,8 milliárd forintos forgalom mellett 828,7 millió forint nyereséget ért el. Sok mindennel foglalkoznak, felsorolni is lehetetlen, hogy a cégbírósági papírokban hányféle tevékenységet adtak meg. Ráadásul az Opten adatai szerint 6 leánycégük van.

Sipos Gyula pedig egy jól bevált üzleti partnere Csányi Sándornak. Hiszen lapunk írta meg, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2024-ben engedélyezte, a bankár Digital Innovation and Solution Kft. nevű cége összefonódjon a GVSX Szolgáltató Kft. addigi egyedüli tulajdonosával, Sipos Gyulával. A GVSX Kft. szellemi alkotásának minősül a Szitakötő-rendszer: ez egy térfigyelő kamerákból álló rendszer, amiből a rendőrség és a titkosszolgálat is dolgozik. A Csányi Sándor cégbirodalma által most fele részben megszerzett Sonic pedig ebben a GVSX Kft.-ben is érdekelt.

Lemond?

A GVH engedélye szinte borítékolható, hiszen az elmúlt években alig volt olyan üzlet, amit a hivatal megakadályozott volna. Ez is az egyik oka annak, hogy a Tisza Párt leendő kormányfője, Magyar Péter a kétharmados győzelmük után tartott beszédében felszólította több állami szerv, illetve szervezet vezetőjét, hogy távozzanak. Köztük volt a GVH is, amelynek Rigó Csaba Balázs az elnöke: őt az áprilisi választások előtt egy hónappal Sulyok Tamás köztársasági elnök újabb hatéves időtartamra nevezte ki. A versenytörvény írja elő, hogy a GVH elnökét Magyarország miniszterelnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a jelöltet pedig meghallgatja az Országgyűlés illetékes bizottsága.

Emlékezetes, hogy nemcsak kormányhatározatok és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. döntései, hanem a GVH határozatai is hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványai megvalósíthassák az Állami Számvevőszék által gyanúsnak ítélt ingatlanberuházásaikat. Valamint például nem vizsgálta a hivatal, hogy tavaly október 31-én a Ringier Hungary Kft. és a vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Csoport tulajdonába kerültek. Pedig ez egyebek mellett azt jelentette, hogy a legolvasottabb nyomtatott napilap, a Blikk, és a legolvasottabb online újság, az Index.hu egy tulajdonoshoz került, és így új korszak kezdődött a magyar médiapiacon.

A Mol is bejelentette, hogy működik a Barátság

A Mol is bejelentette, hogy működik a Barátság

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság vezetéken Magyarországra és Szlovákiába – közölte a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Több mint kétéves csúcsra pörgött a gazdasági hangulat Magyarországon, a választás miatt

Több mint kétéves csúcsra pörgött a gazdasági hangulat Magyarországon: ez már a választás hatása

Jelentősen nőtt, 27 havi csúcsára emelkedett a GKI Gazdaságkutató konjunktúra-indexe áprilisban. Az üzleti és a fogyasztói várakozások is javultak – mondta Petz Raymund vezető kutató a GKI csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Orbánék után titokzatosan nagy lyuk tátong a büdzsében

Orbán Viktorék után titokzatosan nagy lyuk tátong a büdzsében

Szinte teljesen kiürítette az államkasszát az Orbán-kormány márciusig.

Kiszámoltuk: ilyen lehet Magyar Péterék szja-rendszere

Kiszámoltuk: ilyen lehet Magyar Péterék szja-rendszere

Kétkulcsos, 4 millió forintig 9, efölött 20 százalékos, sávosan progresszív személyijövedelemadó-rendszerben gondolkozhat a megalakulás előtt álló Tisza-kormány. Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzés ugyanakkor számos kérdőjelet is meghagy a többi jövedelem adózását illetően. Bár a felvetett intézkedés széles rétegeknek adócsökkentést hoz, mi azért annak fonákjára is rávilágítunk.

Erste: Ha a konkrét ügyben vizsgálat indul, állunk rendelkezésre

Erste: Ha a konkrét ügyben vizsgálat indul, állunk rendelkezésre

Megérkezett a bank reakciója Simor Andrással kapcsolatban.

A Geely Ausztriában debütál a magyar csoporttal.

A NAV pontosan tudja, hogy ki nem fizette be a gépjárműadót

A NAV pontosan tudja, hogy ki nem fizette be a gépjárműadót

600 ezren még nem teljesítették kötelezettségüket.

Most Ön is kérdezhet Pogátsa Zoltántól – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

Most Ön is kérdezhet Pogátsa Zoltántól – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdásszal, szociológussal a Soproni Egyetem docensével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Meglepő számokat közölt a Tesla

Meglepő számokat közölt a Tesla

A kereslet Ázsiában és Dél-Amerikában tovább nőtt.

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm (x)

