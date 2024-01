Kaszinók, cigi, satöbbi - A NER TOP 5+1 vagyonkezelő alapítványa

1. Csányi Sándor és az Unity Vagyonkezelő Alapítvány

Sokkal nagyobb vagyon felett diszponálhat Csányi Sándor és családjának új vagyonkezelő alapítványa, mint amekkoráról eddig olvasni lehetett. A tavaly év végén alapított Unity Vagyonkezelő Alapítvány ügyvezetésében és kurátorai között név szerint felbukkannak az OTP elnök-vezérigazgatójának gyerekei, akiknek megbízása a nyolcvanadik életévük betöltéséig szól. A Bonitás 2002 Zrt.-én keresztül a komplett Bonafarm-csoport, az ország egyik meghatározó élelmiszergazdasági vállalatcsoportja is bemasírozott a családi vagyonkezelő védelme alá. Már a Hungerit Holding Kft.-nek sem Csányi Sándor a tulajdonosa, hanem az alapítvány. A holding részét képezi a szentesi Hungerit Zrt., amely a hazai baromfifeldolgozás és baromfihúskészítmény-gyártás egyik legrégebbi piaci szereplője.

Kapcsolódó cikk Csányi Sándor még több vagyont pakolhatott át a családi vagyonkezelőbe A Hungerit baromfifeldolgozónak már nem Csányi Sándor, hanem a tavaly év végén alapított Unity Vagyonkezelő Alapítvány a tulajdonosa.

2. Hernádi Zsolt és a Continuum Vagyonkezelő Alapítvány

A Mol december végén közölte a tőzsde honlapján, hogy Hernádi Zsolt elnök vezérigazgató összesen 4,12 milliárd forint értékben hajtott végre részvénytranzakciót a vállalat papírjaival. Az olaj- és gázipari vállalat vezére egész pontosan 1,46 millió darab részvényt juttatott 2818 forintos darabáron a Continuum Vagyonkezelő Alapítványnak. Az üzletember ide pakolta át családi cégbirodalmának egy jelentős részét. Nyilvános adatbázisok szerint ugyanis a Gete Völgye Zrt.-nek és a Váll-Egon Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.-nek már nem Hernádi Zsolt Mol-vezér a tulajdonosa, hanem a vele szoros kapcsolatban álló Continuum Vagyonkezelő Alapítvány.

Kapcsolódó cikk Hernádi Zsolt alapítványa egyre nagyobb vagyont szippant magába A milliárdos üzletember Mol-részvények mellett két cégét is átpakolta a vele szoros kapcsolatban álló Continuum Vagyonkezelő Alapítványba.

3. Sánta János és a Project Six Pro Vagyonkezelő Alapítvány

A hódmezővásárhelyi Sánta család úgy döntött, hogy a komplett dohányipari és napelemes céghálóját vagyonkezelő alapítványok védőernyője alá tereli. A nemzeti trafikok ellátásának monopóliumát magáénak tudó vállalat a 2015-os létrehozása óta minden évben rekordot döntött, tavaly például 970 milliárd forintos forgalommal és 8,3 milliárd forintos profittal zárt. Az Odbe címe eleve a hódmezővásárhelyi Erzsébeti út 5/B, amely a két alapítvány címe is. Nos, a Tabán Trafik Zrt. eddig több cégen keresztül Sánta János Józsefhez és fiához, Sánta János Istvánhoz tartozott. Tavaly szeptember 7-e óta viszont már a két alapítvány a végső tulajdonos.

Kapcsolódó cikk Mi jöhet még? Alapítványi cigarettát szívhatnak a magyarok Lázár János dohányos barátja és családja is megalapította a maga alapítványát, ahova beterelte a fél hazai dohánypiacot.

4. Rákosfalvy Zoltán és a Treff-Center Vagyonkezelő Alapítvány

Elérkezett a pillanat, amikor a NER két emblematikus intézménye, a kaszinó és a vagyonkezelő alapítvány, találkozott egymással. A győri, a miskolci és a pécsi kaszinó koncessziója konkrétan a Casino Win csoporthoz tartozik, a cégek tulajdonosa Rákosfalvy Zoltán, a Borkai-ügyből ismert ügyvéd, volt a Treff-Klub Kft.-én keresztül. A múlt idő azért indokolt, mert a Treff-Klub tulajdonosa tavaly október 25-e óta a budapesti központú Treff-Center Vagyonkezelő Alapítvány. A változást december 13-án jegyezték be.

Kapcsolódó cikk Beütött a NER-jackpot: alapítványi kézben Borkai Zsolt jachtos ügyvédjének kaszinói A kaszinós alapítvány célja a kedvezményezettek anyagi jólétének, vagyoni biztonságának a hosszú távú, generációkon átívelő biztosítása.

5. Sárhegyi Zoltán és az Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány

Az Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány közel húsz cégnek lett a végső tulajdonosa, amelyek eddig a Sárhegyi család valamelyik tagjához tartoztak. Ezek közül kiemelkedik a balatoni ingatlanos ügyekből is ismert Zétavár Kft. A másikról pedig lapunk is beszámolt még 2020-ban, miszerint 2024-ben startolna az első magyar kereskedelmi műhold. A menedzselésére létrehozott projekttársaság, a CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt. fő, 51 százalékos tulajdonosa a 4iG Informatikai Nyrt., 44 százalékot birtokol az Antenna Hungária Zrt., míg 5 százalékot a New Space Industries Zrt. A két nagy vállalatot nem kell bemutatni, az 5 százalékos tulajdonos viszont a Space Oddity Kft.-én keresztül Sárhegyi István volt tavaly december 5-ig, amikor az Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány átvette a helyét. Tehát a Balaton-part mellett a magyar űrprogram egy része is alapítványi kézben landolt.

Kapcsolódó cikk Támad a NER-galaxis: a magyar űrprogram és a Balaton-part is alapítványosodik A legjobb sci-fi írók sem tudnának olyat kitalálni, mint a magyar valóság: itt az Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány, ismerős arcok képviseletében.

+1 Nagy Elek és az Xlek Családi Vagyonkezelő Alapítvány

Már nem Nagy Elek, hanem az általa alapított vagyonkezelő alapítvány, az Xlek Családi Vagyonkezelő Alapítvány a tulajdonosa a Forbes legfrissebb listáján az ország 26. leggazdagabb embereként felbukkanó milliárdos üzletember cégbirodalma legnagyobb egységének, a Lexholding Befektető Zrt.-nek. A családi vagyonkezelő alapítványt Nagy 2023 júliusában alapította 116,7 milliárd forint alapítói vagyonnal, célja pedig – mint a családi vagyonkezelő alapítványoké általában – az, hogy a megszerzett vagyont egyben tartsa, és abból a hozamok révén a családtagok jólétét biztosítsa.