Csemegézhetnek a bérlők, soha nem volt még ennyi kiadó lakás

A lakáspiac eladói oldalán egyre aktívabbak a befektetők, ezért ez előrevetíti az albérletkínálat további bővülését, ami fékezőleg hathat a bérleti díjak emelkedésére középtávon is.

Kifejtették, februárban országosan 0,2 százalékkal nőttek a bérleti díjak januárhoz képest, ami stagnálásnak felel meg, Budapesten pedig 0,4 százalékos csökkenés következett be egy hónap alatt. Ezzel szemben januárban még országosan és a fővárosban is 2-2 százalékos volt az előző hónaphoz mért drágulás.

Budapesten pedig még enyhe díjcsökkenés is történt, miközben a kínálat országos szinten több mint 26 százalékkal bővült – közölte az ingatlan.com szerdán az MTI-vel.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!