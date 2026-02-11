2p
Csettinteni fog, ha meglátja a forint árfolyamát

Jobbára erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel 7 óra 35 perckor 377,75 forinton jegyezték az előző nap este hat órai 378,00 forintos jegyzést követően. A dollár árfolyama 316,96 forinton állt az előző napi 317,45 forint után. A svájci frank jegyzése 414,88 forintra emelkedett a 414,40 forintos szintről.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Szerda reggeli jegyzésén az euróval szemben 1,1 százalékkal állt erősebben a forint a februári kezdésnél és 1,8 százalékkal erősödött az év eleje óta. A dollárhoz képest 1,7 százalékkal erősödött a forint a hónap eleje óta és 3,3 százalékkal az év eleji kezdéshez képest.

A svájci frankkal szemben 0,7 százalékos az erősödés február eleje óta és 0,2 százalékkal áll gyengébben a hazai deviza az év eleji kezdésnél.

Csütörtök reggel fél 9-kor kulcsfontosságú inflációs adatot publikál a Központi Statisztikai Hivatal. A várakozások szerint a fogyasztóiár-index 2 százalék közelébe süllyedhetett januárban a decemberi 3,3 százalék után, ami teret adhat a Magyar Nemzeti Banknak arra, hogy februári kamatdöntő ülésén csökkentse a 6,5 százalékon álló alapkamatot. Nagy kérdés, hogy egy ilyen lépésre miként reagálna a forint árfolyama. 

Ettől az adattól leesik minden nyugdíjas álla

Az általunk előrejelzettnek megfelelően tovább csökkent az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke februárra, ennek oka a tavaly év eleji jelentős élelmiszer-infláció, illetve az arra válaszul bevezetett árrésstop. Sőt, biztosak vagyunk benne, a következő hónapban minden idők legalacsonyabb értékét fogja felvenni a mutató. Az áresésnek megfelelően újabb termékek kerültek a tíz százaléknál nagyobb mértékben csökkent árú élelmiszerek közé, ám jelentősen megdrágult egy alapvető élelem.

Kiürültek a gáztárolók, de úgy tűnik ezt most megúsztuk

A januári hideg nem csak a Magyarországon pörgette fel a gázfogyasztást, hanem az unió más országaiban is. Emiatt a gáztárolókban lévő tartalékok szintje évek óta nem látott alacsony szintre süllyedt. Úgy tűnik azonban, hogy ez sem az árakban, sem az ellátásban nem okoz problémát a tél hátralévő időszakában, ami a magyarok számára is jó hír.

Öt év után új gáz- és olajbányászati koncessziókat hirdettek

Az Energiaügyi Minisztérium újabb területekre hirdet szénhidrogén bányászati koncessziókat.

A Fidesz vagy a Tisza győzelmének örülnének a befektetők? Ezt is kérdezzük Szabó Lászlótól a Klasszis Klub Live-ban

Hold Alapkezelő társalapítója, a cég felügyelőbizottságának elnöke február 18-án, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média 6. évfolyamban járó egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Hatalmas durranásnak indult Gattyán György legnagyobb vállalkozása, de nem szólt nagyot

A milliárdos pártja nem indul a választáson, cégei pedig elbocsátanak, illetve a Legnagyobb Vállalkozásnál is összeolvadásról döntöttek.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

A CIB Bank kkv üzletág-igazgatója az elmúlt és az elkövetkező öt év legnagyobb támogatási és ezzel beruházási hullámát várja az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban. Interjú Győr Tamással.

Ezt hogy fogja kimagyarázni? Putyinnak nincs jó napja

Nem sokat tudtak produkálni a 2025-ös évben.

Újabb európai vezető tilthatja be a gyerekek közösségimédia-használatát

Spanyolország és Görögország lépése után a cseh miniszterelnök is megszólalt a gyerekek közösségimédia-használatával kapcsolatban. Helyettese arról beszélt, komolyan fontolgatják a tiltó törvényjavaslatot.

Nehezen fog hinni a szemének, ha a forintra néz

A kétéves csúcs után is van feljebb.

Nem kell a benzinkútra rohanni, amíg meg nem támadják Iránt

Számos alkalommal biztatják az újságírók az autósokat, hogy menjenek gyorsan tankolni, mielőtt emelkednek az árak. Az elmúlt néhány hónap ármozgásai után most viszonylag nyugodt az olajpiac, így az üzemanyagárak is alig mozognak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő friss elemzése alapján az iráni kérdés miatt akár egyik napról a másikra is komoly változások jöhetnek.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

