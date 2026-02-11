Csettinteni fog, ha meglátja a forint árfolyamát

Az eurót reggel 7 óra 35 perckor 377,75 forinton jegyezték az előző nap este hat órai 378,00 forintos jegyzést követően. A dollár árfolyama 316,96 forinton állt az előző napi 317,45 forint után. A svájci frank jegyzése 414,88 forintra emelkedett a 414,40 forintos szintről.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Szerda reggeli jegyzésén az euróval szemben 1,1 százalékkal állt erősebben a forint a februári kezdésnél és 1,8 százalékkal erősödött az év eleje óta. A dollárhoz képest 1,7 százalékkal erősödött a forint a hónap eleje óta és 3,3 százalékkal az év eleji kezdéshez képest.

A svájci frankkal szemben 0,7 százalékos az erősödés február eleje óta és 0,2 százalékkal áll gyengébben a hazai deviza az év eleji kezdésnél.

Csütörtök reggel fél 9-kor kulcsfontosságú inflációs adatot publikál a Központi Statisztikai Hivatal. A várakozások szerint a fogyasztóiár-index 2 százalék közelébe süllyedhetett januárban a decemberi 3,3 százalék után, ami teret adhat a Magyar Nemzeti Banknak arra, hogy februári kamatdöntő ülésén csökkentse a 6,5 százalékon álló alapkamatot. Nagy kérdés, hogy egy ilyen lépésre miként reagálna a forint árfolyama.